ХИТ О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗОЛ.ПЛ. 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) РОНДО (открытой установки, цвет белый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.