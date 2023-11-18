ВАКУУМ. ВЫКЛ. МОТОР. VAR 6кВ 1250А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150ММ
ВАКУУМ. ВЫКЛ. МОТОР. VAR 6кВ 1250А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150ММ
Референс: VAR06M1231V2V2S
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Тип изоляционного материала Прочее
Количество полюсов 3-полюсный
Номинальное напряжение 6
Предварительно собран Да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409150016
|80
|80
|80
|см.
|122
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemePact VCB
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 206.29 kB
Каталог SystemePact VCB
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
Формат PDF
Размер 991.9 kB
Срок действия: 01/07/2024 - 30/06/2029
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
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