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VAR06W0631V2V2S
ВАКУУМ. ВЫКЛ. ВЫКАТ.VAR 6/630/31.5/150
VAR06W0631V2V2S

ВАКУУМ. ВЫКЛ. ВЫКАТ.VAR 6/630/31.5/150

Референс: VAR06W0631V2V2S
Линейка SystemePact VCB

Выкатной вакуумный выключатель среднего напряжения на 6 кВ с открытыми/сборными полюсами. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки шириной 650мм.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409108482808080 см. 120кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact VCB
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 206.29 kB
Каталог SystemePact VCB
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
Формат PDF
Размер 991.9 kB
Срок действия: 01/07/2024 - 30/06/2029
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
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