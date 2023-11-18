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VAR10F1225V2V2S
ВАКУУМ. ВЫКЛ. СТАЦ. VAR 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150ММ
VAR10F1225V2V2S

ВАКУУМ. ВЫКЛ. СТАЦ. VAR 10кВ 1250А 25кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 150ММ

Референс: VAR10F1225V2V2S
Линейка SystemePact VCB

Стационарный вакуумный выключатель среднего напряжения на 10 кВ с открытыми/сборными полюсами. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки шириной 650мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 25
Межфазное расстояние 150
Конструкция прибора Стационарный
Тип изоляционного материала Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409113929806272 см. 112кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemePact VCB
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 206.29 kB
Каталог SystemePact VCB
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
Формат PDF
Размер 991.9 kB
Срок действия: 01/07/2024 - 30/06/2029
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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