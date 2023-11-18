ВАКУУМ. ВЫКЛ. СТАЦ. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210ММ
ВАКУУМ. ВЫКЛ. СТАЦ. VAR 10кВ 1600А 31.5кА, MCH AC/DC220В, MX/XF AC/DC220В 210ММ
Референс: VAR10F1631V2V2M
Стационарный вакуумный выключатель среднего напряжения на 10 кВ с открытыми/сборными полюсами. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки шириной 800мм.
Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 31.5
Межфазное расстояние 210
Конструкция прибора Стационарный
Тип изоляционного материала Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409114889
|80
|80
|80
|см.
|132
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Официальные письма
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Каталог
Каталог SystemePact VCB
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 206.29 kB
Каталог SystemePact VCB
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
Формат PDF
Размер 991.9 kB
Срок действия: 01/07/2024 - 30/06/2029
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
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