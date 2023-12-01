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VEH10W0631V2V2M
ВАКУУМ. ВЫКЛ. ВЫКАТ.VEH 10/630/31.5/210
VEH10W0631V2V2M

ВАКУУМ. ВЫКЛ. ВЫКАТ.VEH 10/630/31.5/210

Референс: VEH10W0631V2V2M
Линейка SystemePact VCB

Выкатной вакуумный выключатель среднего напряжения на 10 кВ с литыми полюсами. Является оптимальным экономически эффективным решением для установки в ячейки шириной 800мм.

Спецификация
Технические характеристики
EC003509 Разъединитель высокого напряжения
Номинальный ток отключения 31.5
Межфазное расстояние 210
Конструкция прибора Выкатной
Тип изоляционного материала Эпоксид
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.706580 см. 122кг.
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Тип документа
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Каталог
Каталог SystemePact VCB
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 206.29 kB
Каталог SystemePact VCB
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
Формат PDF
Размер 1 MB
Срок действия: 30/01/2023 - 29/01/2028
РОСС RU Д-CN.РА01.В.02601_23
С/Д-ГОСT Р
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
Формат PDF
Размер 991.9 kB
Срок действия: 01/07/2024 - 30/06/2029
РОСС RU Д-CN.РА01.В.25959_24
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