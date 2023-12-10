Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN40 24м³/ч -20…+130°С
Клапан регулирующий 2-ход фланц PN16 DN40 24м³/ч -20…+130°С
Референс: VGF040
Спецификация
Технические характеристики
EC011435 Гидро- пневмораспределитель
Класс давления фланца PN 16
Пропускная способность 24
Мин. средняя температура (непрерывная) -20
Длина хода 20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409153406
|32
|22
|16
|см.
|11.49
|кг.
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ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24635_23
Формат PDF
Размер 838.3 kB
Срок действия: 01/12/2023 - 30/11/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24635_23
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