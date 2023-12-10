Продукты
VGFA015R
Привод клапана, для VGF, 1500Н 0…10В/4…20мА ~24В 6,7ВА IP54
VGFA015R
VGFA015R
VGFA015R

Привод клапана, для VGF, 1500Н 0…10В/4…20мА ~24В 6,7ВА IP54

Референс: VGFA015R
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP54
Высота 28
Ручное управление Нет
Ширина 16
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409155646131325.8 см. 1.85кг.
BAG
318шт.42.754.741.2 см. 31.7кг.
P12
4144шт.12080100 см. 265кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Техническая документация
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Дата документа: 22/05/2024
Формат PDF
Размер 451.33 kB
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
Формат PDF
Размер 894.03 kB
Срок действия: 01/12/2023 - 30/11/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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