Продукты
VGFA018RL
Привод клапана, для VGF, 1800Н 0…10В/4…20мА ~220В 18ВА IP54
VGFA018RL
VGFA018RL
VGFA018RL
VGFA018RL
VGFA018RL

Привод клапана, для VGF, 1800Н 0…10В/4…20мА ~220В 18ВА IP54

Референс: VGFA018RL
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP54
Высота 35
Ручное управление Нет
Ширина 20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040915571421.438.921.5 см. 3.987кг.
BAG
34шт.1468040915571147.153.242 см. 17.518кг.
P12
416шт.12080100 см. 83кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Техническая документация
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Дата документа: 22/05/2024
Формат PDF
Размер 451.33 kB
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.49431_23
Формат PDF
Размер 900.98 kB
Срок действия: 08/12/2023 - 07/12/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.49431_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина