Привод клапана, для VGF, 3000Н 3-поз ~24В 16ВА IP54
Привод клапана, для VGF, 3000Н 3-поз ~24В 16ВА IP54
Референс: VGFA030F
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP54
Высота 35
Ручное управление Нет
Ширина 20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409155882
|21
|21
|38
|см.
|3.95
|кг.
Документы
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Тип документа
Каталог
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Техническая документация
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Дата документа: 22/05/2024
Формат PDF
Размер 451.33 kB
SystemeBMSAct VGFA Приводы клапанов - руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
Формат PDF
Размер 894.03 kB
Срок действия: 01/12/2023 - 30/11/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
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