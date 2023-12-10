Продукты
VGTA005R
Привод клапана, для VGT, 500Н 0…10В/4…20мА ~24В
VGTA005R
VGTA005R

Привод клапана, для VGT, 500Н 0…10В/4…20мА ~24В

Референс: VGTA005R
Линейка SystemeBMSAct
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP54
Высота 20
Ручное управление Нет
Ширина 15
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091517781712.212.2 см. 0.73кг.
BAG
316шт.37.752.429 см. 14.636кг.
P12
4192шт.12080105 см. 187кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Техническая документация
SystemeBMSAct VGTA Приводы клапанов - руководство
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 333.49 kB
SystemeBMSAct VGTA Приводы клапанов - руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
Формат PDF
Размер 894.03 kB
Срок действия: 01/12/2023 - 30/11/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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