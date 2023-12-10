Привод клапана, для VGT, 1000Н 3-поз ~24В
Привод клапана, для VGT, 1000Н 3-поз ~24В
Референс: VGTA010F
Спецификация
Технические характеристики
EC011290 Электрический серводвигатель
Степень защиты (IP) IP54
Высота 20
Ручное управление Нет
Ширина 15
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152423
|24.5
|11
|11
|см.
|1.41
|кг.
BAG
|3
|—
|12
|шт.
|—
|36.4
|47.4
|28.2
|см.
|19.891
|кг.
P12
|4
|—
|180
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|310
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 372.23 kB
Каталог SystemeBMSAct клапаны и приводы
Техническая документация
SystemeBMSAct VGTA Приводы клапанов - руководство
Дата документа: 10/12/2023
Формат PDF
Размер 333.49 kB
SystemeBMSAct VGTA Приводы клапанов - руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
Формат PDF
Размер 894.03 kB
Срок действия: 01/12/2023 - 30/11/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24910_23
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик