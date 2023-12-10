Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN65 63м³/ч -10…+95°С
Клапан регулирующий 3-ход смес-разд резьб PN16 DN65 63м³/ч -10…+95°С
Референс: VGTBC065
Спецификация
Технические характеристики
EC011310 Трехходовой регулирующий клапан
Класс компрессии изделия PN 16
Класс давления фланца PN 16
Материал корпуса Латунь
Длина хода 20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409152584
|17
|11
|25.8
|см.
|4.83
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 372.23 kB
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Д-ТР ТС-МИО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24635_23
Формат PDF
Размер 838.3 kB
Срок действия: 01/12/2023 - 30/11/2028
ЕАЭС N RU Д-CN.РА10.В.24635_23
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