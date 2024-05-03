ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 2КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 2КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
Референс: VN5U-242-BE
Выключатель двухклавишный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9003) подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 45
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Область применения управлене освещением
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка рынок жилья
Серия W45 W45
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Вес нетто 0.0378 кг
Длина зачистки проводов 9 мм
Режим фиксации защёлкивание
Описание полюсов 1P
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010579
|16
|9
|3.7
|см.
|0.029
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|4690201018834
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.538
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|14690201010576
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.519
|кг.
P12
|4
|—
|2700
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|123.558
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21
Формат PDF
Размер 558.02 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00788_20
Формат PDF
Размер 170.96 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00788_20
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