ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 2КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010

Выключатель двухклавишный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9003) подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.