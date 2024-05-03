Продукты
VN5U-242-BE
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 2КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
VN5U-242-BE

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 2КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010

Референс: VN5U-242-BE
Линейка W45

Выключатель двухклавишный W45 Systeme Electric (ранее Schneider Electric) (скрытой установки, цвет белый RAL9003) подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Устанавливается в кабель-канал. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Монтаж без суппортов в систему OptiLine45.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 45
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Область применения управлене освещением
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка рынок жилья
Серия W45 W45
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Вес нетто 0.0378 кг
Длина зачистки проводов 9 мм
Режим фиксации защёлкивание
Описание полюсов 1P
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010105791693.7 см. 0.029кг.
CAR
215шт.469020101883423.219.58.9 см. 0.538кг.
BAG
390шт.1469020101057640.424.228.8 см. 3.519кг.
P12
42700шт.12080101.4 см. 123.558кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33 мм
Высота 45 мм
Ширина 45 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21
Формат PDF
Размер 558.02 kB
Срок действия: 17/05/2021 - 16/05/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00079_21
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00788_20
Формат PDF
Размер 170.96 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00788_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
RIN-144-B
 
Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9003
RIN-144-BE
 
Лиц.плата W45 2мод 1xKeystone RAL9010
RIN-144K5E-B
 
РОЗЕТКА ИНФОРМАЦИОННАЯ "В45" С/У КАТ.5Е ДЛЯ КАБ.КАН. БЕЛЫЙ
VN6U-143-BE
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В45 СУ 1КЛ.ДЛЯ КАБ.КАН.БЕЛ. RAL9010
RIN-144-AL
 
Лицевая плата W45 2мод (45х45) 1xKeystone Алюминий
Фильтры
Поиск
Корзина