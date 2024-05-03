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VS110-153-18
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
VS110-153-18

W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ

Референс: VS110-153-18
Линейка W59
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Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) 1-клавишный с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Благодаря подсветке изделие легко найти в темноте. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
VS110-151-181VS110-153-18117.12.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта выключатель
Область применения управлене освещением
Серия W59
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Тип управления кнопка
Тип монтажа утопленный
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Описание полюсов 1P
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854377811611.54.2 см. 0.087кг.
CAR
210шт.1360648543778823.219.58.9 см. 0.967кг.
BAG
360шт.4360648543778940.424.228.8 см. 6.095кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 200.848кг.
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Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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