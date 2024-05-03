W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) 1-клавишный с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Благодаря подсветке изделие легко найти в темноте. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.