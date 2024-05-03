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VS110-153-2-86
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS110-153-2-86

W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: VS110-153-2-86
Линейка W59
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Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Благодаря подсветке изделие легко найти в темноте. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
VS110-151-2-861VS110-153-2-86130.06.2021
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия W59
Описание полюсов 1P
Комплектация изделия механизм в сборе
Область применения управление
Тип покрытия глянцевая
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 V переменный ток
Тип контактов 1 Н.О.
Количество постов 1-постовая
Тип монтажа скрытый
Функция переключения 1-полюсн. на 1 направление
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854378111610.54.2 см. 0.074кг.
CAR
210шт.1360648543781823.219.58.9 см. 0.838кг.
BAG
360шт.4360648543781940.424.228.8 см. 5.322кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 177.641кг.
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Техническая документация
Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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