Продукты
VS110-153-5-86
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
VS110-153-5-86

W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ

Референс: VS110-153-5-86
Линейка W59
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Благодаря подсветке изделие легко найти в темноте. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
VS110-151-5-861VS110-153-5-86130.06.2021
VS116-153-5-861VS110-153-5-86130.06.2021
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Область применения управлене освещением
Тип продукта выключатель
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия W59
Цветовой оттенок хром
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Тип контактов 1 Н.О.
Количество постов 1-постовая
Функции переключения 1-полюсн. на 1 направление
Тип управления кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854378351610.54.2 см. 0.072кг.
CAR
210шт.1360648543783223.219.58.9 см. 0.818кг.
BAG
320шт.4360648543783340.424.210.6 см. 1.819кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 181.689кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
VS110-153-6-86
 
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
VS110-154-18
 
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, БЕЛЫЙ
VS110-154-1-86
 
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS110-153-7-86
 
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СОСНА
VS110-154-28
 
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Фильтры
Поиск
Корзина