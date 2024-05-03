W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СОСНА
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СОСНА
Референс: VS110-153-7-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет сосна) выключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Благодаря подсветке изделие легко найти в темноте. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|VS110-151-7-86
|1
|VS110-153-7-86
|1
|30.06.2021
|VS116-153-7-86
|1
|VS110-153-7-86
|1
|30.06.2021
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип контактов 1 Н.О.
Область применения управление
Описание полюсов 1P
Серия W59
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Тип монтажа скрытый
Функция переключения 1-полюсн. на 1 направление
Режим фиксации винтами
Цветовой оттенок сосна
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Не содержит ртути да
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437859
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.072
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485437856
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.818
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606485437857
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.819
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|181.689
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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