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VS110-154-2-86
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS110-154-2-86
VS110-154-2-86

W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: VS110-154-2-86
Линейка W59
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Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
VS110-155-2-861VS110-154-2-86130.06.2021
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Область применения управление освещением
Серия W59
Цветовой оттенок слоновая кость
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Тип контактов 1 Н.О.
Монтаж устройства открытый
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854379101610.54.2 см. 0.07кг.
CAR
210шт.1360648543791723.219.58.9 см. 0.801кг.
BAG
360шт.4360648543791840.424.228.8 см. 5.099кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 170.963кг.
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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