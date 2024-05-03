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VS210-152-5-86
W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10АХ, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
VS210-152-5-86
VS210-152-5-86

W59 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-полюсный, 10АХ, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ

Референс: VS210-152-5-86
Линейка W59
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Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) выключателя 1-клавишного двухполюсного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
VS216-152-5-861VS210-152-5-86117.12.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Тип продукта выключатель нагрузки
Область применения управление
Тип контактов 2 Н.О.
Описание полюсов 2P
Серия W59
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 V переменный ток
Функция переключения 2-полюсн. 1-канальн.
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия глянцевая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854382141610.54.2 см. 0.078кг.
CAR
210шт.1360648543821123.219.58.9 см. 0.878кг.
BAG
320шт.4360648543821240.424.210.6 см. 1.939кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 192.489кг.
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Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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