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VS410-253-1-86
W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с мех. блокировкой для жалюзи,10АХ, механизм, БЕЛЫЙ
VS410-253-1-86
VS410-253-1-86

W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, с мех. блокировкой для жалюзи,10АХ, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: VS410-253-1-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) переключателя 2-клавишного с механической блокировкой для жалюзи подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000044 Жалюзийный выключатель/ переключатель/ кнопка
Степень защиты (IP) IP20
С полем для надписи Нет
Номинальный ток 10
Тип включения/управления Клавиша (качели)
Основные характеристики
Серия W59
Комплектация изделия изделие в сборе
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта выключатель
Область применения управлене освещением
Дополнительные характеристики
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Режим фиксации винтами
Тип монтажа открытый
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Описание полюсов 1P
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854382761610.54.2 см. 0.076кг.
CAR
210шт.1360648543827323.219.58.9 см. 0.858кг.
BAG
320шт.4360648543827440.424.210.6 см. 1.899кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 188.889кг.
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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