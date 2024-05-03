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VS510-251-2-86
W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS510-251-2-86

W59 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв. 10АХ, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: VS510-251-2-86
Линейка W59

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет слоновая кость) выключателя 2-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Благодаря подсветке изделие легко найти в темноте. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление
Серия W59
Описание полюсов 2P
Тип контактов 2 Н.О.
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Тип привода кнопка
Режим фиксации винтами
Количество постов 2-постовая
Цветовой оттенок слоновая кость
Функция переключения 2-полюсн. 1-канальн.
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854383991610.54.2 см. 0.078кг.
CAR
210шт.1360648543839623.219.58.9 см. 0.877кг.
BAG
360шт.4360648543839740.424.228.8 см. 5.556кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 184.679кг.
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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