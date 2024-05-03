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VS56-234-B
ХИТ С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VS56-234-B

ХИТ С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: VS56-234-B
Линейка Hit

Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) РОНДО (скрытой установки, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 81.2
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Тип контактов 2 Н.О.
Описание полюсов 1P
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 6 A в 250 V переменный ток
Функция переключения 2-канальный
Материал термопласт
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Профиль кругооборота N/A
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503333911611.53.6 см. 0.065кг.
BAG
396шт.2460705033339540.424.228.8 см. 6.79кг.
P12
42880шт.12080101.4 см. 221.676кг.
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
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