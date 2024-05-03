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VS610-156-28
W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-156-28
VS610-156-28

W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: VS610-156-28
Линейка W59

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет слоновая кость) 1-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия W59
Область применения управление освещением
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок слоновая кость
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевое
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Режим фиксации винтами
Количество постов 1-постовая
Тип контактов 1 переключающ.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854385801611.54.2 см. 0.087кг.
CAR
210шт.1360648543858723.219.58.9 см. 0.969кг.
BAG
360шт.4360648543858840.424.228.8 см. 6.108кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 201.226кг.
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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