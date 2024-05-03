W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
W59 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, ШАМПАНЬ
Референс: VS610-156-4-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет шампань) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Описание полюсов 1P
Цветовой оттенок золотой
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия W59
Тип покрытия глянцевая
Дополнительные характеристики
Тип контактов 1 переключающ.
Функция переключения 1-полюсный на 2 направления
Тип монтажа открытый
Количество постов 1-постовая
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485438603
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.075
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485438600
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.848
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606485438601
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.879
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|187.089
|кг.
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
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