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VS610-156B-28
W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
VS610-156B-28
VS610-156B-28

W59 AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, IP44, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: VS610-156B-28
Линейка W59
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Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 AQUA (в сборе, цвет слоновая кость) 1-клавишный подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии W59aqua отличается от конструкции рамок серии W59. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
VS610-157B-281VS610-156B-28117.12.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 85
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок слоновая кость
Комплектация изделия изделие в сборе
Серия W59
Тип продукта выключатель
Область применения управление освещением
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Функции переключения 1-полюсный на 2 направления
Режим фиксации винтами
Количество постов 1-постовая
Описание полюсов 1P
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854391121611.54.2 см. 0.09кг.
CAR
210шт.1360648543911923.219.58.9 см. 0.999кг.
BAG
360шт.4360648543911040.424.228.8 см. 6.288кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 206.626кг.
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
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