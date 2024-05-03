W59 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, 10АХ, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: VS610-256-6-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) переключателя 2-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток до 10 А. - Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. - Серебряные контактные группы выключателей обеспечивают надёжный электрический контакт и пожаробезопасность. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Серия W59
Область применения управлене освещением
Цветовой оттенок черный
Тип продукта выключатель
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX в 250 В Переменный ток
Функции переключения 2-pole 2-way
Тип контактов 2 переключающ.
Количество постов 2-постовая
Тип управления кнопка
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485438825
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.084
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606485438822
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.938
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|43606485438823
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.059
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|203.289
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
Техническая документация
Выключатели и переключатели 10A серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 618.49 kB
Выключатели и переключатели 10A серии W59
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты