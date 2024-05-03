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VS616-051-58
W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, МАТОВЫЙ ХРОМ
VS616-051-58

W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, МАТОВЫЙ ХРОМ

Референс: VS616-051-58
Линейка W59

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет матовый хром) карточный для отелей без задержки отключения с подсветкой предназначен для сетей до 230 В на ток до 16 А. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Матовый хром
С подсветкой Да
Ширина устройства 85
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Цветовой оттенок хром
Описание полюсов 1P
Режим фиксации лапками винтами
Тип контактов 1 переключающ.
Монтаж электропроводки Скрытый
Дополнительные характеристики
Сертификаты ГОСТ Р
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Длина зачистки проводов 10 мм
Стандарты ГОСТ Р 51324.1-2006
Вес нетто 0.13 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010091081611.54.7 см. 0.096кг.
CAR
210шт.469020100911523.219.58.9 см. 1.061кг.
BAG
320шт.1469020100911240.424.210.6 см. 2.305кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 225.405кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
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