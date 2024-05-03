W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, без задержки отключения, 16А, в сборе, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: VS616-051-58
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет матовый хром) карточный для отелей без задержки отключения с подсветкой предназначен для сетей до 230 В на ток до 16 А. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Матовый хром
С подсветкой Да
Ширина устройства 85
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Цветовой оттенок хром
Описание полюсов 1P
Режим фиксации лапками винтами
Тип контактов 1 переключающ.
Монтаж электропроводки Скрытый
Дополнительные характеристики
Сертификаты ГОСТ Р
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Длина зачистки проводов 10 мм
Стандарты ГОСТ Р 51324.1-2006
Вес нетто 0.13 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009108
|16
|11.5
|4.7
|см.
|0.096
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|4690201009115
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.061
|кг.
BAG
|3
|—
|20
|шт.
|14690201009112
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.305
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|225.405
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 45 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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С-ТР ТС-НВО
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Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 28/05/2020 - 28/05/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00043_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
Формат PDF
Размер 321.54 kB
Срок действия: 01/03/2020 - 28/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00789_20
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