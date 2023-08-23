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Аксессуары для электромонтажных работ

Широкий выбор аксессуаров по доступной цене для решения различных задач

Звонковая кнопка, сжимы (орехи), потолочные розетки с крюком, коробка для электроплит.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
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Описание
  • Компактная надежная звонковая кнопка
  • Потолочные розетки с крюком для подвески светильников
  • Сжимы (орехи) для организации отводов от магистрального провода
  • Коробка для подключения электроплит
Преимущества

Сделано в России

Простая надёжная конструкция

Удобный и быстрый монтаж

Доступная цена

Вся продукция сертифицирована

Применение
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Документы
Каталог электроустановочных изделий

2023 г.

Коробка клеммная

Руководство по эксплуатации

Сжимы ответвительные

Руководство по эксплуатации