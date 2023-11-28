Главная Продукты Электроустановочные изделия и аксессуары AtlasDesign

AtlasDesign

Дизайн, неподвластный времени
  • Строгий, лаконичный дизайн
  • Широкая палитра цветов
  • Большой ассортимент функций
  • Надежный механизм и качественные материалы
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Описание
Новые цвета для современных интерьеров

В линейке AtlasDesign появились новые дизайнерские цвета!

Аквамарин — насыщенный глубокий цвет позволит расставить акценты и подчеркнет детали ярких интерьеров.
Песочный цвет станет современным и актуальным решением для интерьеров в спокойных теплых тонах. Изделия имеют матовую поверхность, соответствующую глобальным трендам в дизайне.

Лотос — белый, матовый цвет, отвечающий последним трендам дизайна. Привычный белый цвет теперь имеет нежную матовую поверхность без глянца.

Базальт — современный, черный цвет, разработанный на базе лучших европейских решений. Изделия имеют матовую поверхность и идеально сочетаются с интерьерами в соответствующем стиле.

Новые цвета рамок AtlasDesign Nature из натурального стекла

В линейке AtlasDesign Nature появились рамки из натурального стекла от 1 до 5 постов в трех элегантных цветах: белом, черном и грифеле. Закаленное стекло устойчиво к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней обеспечивает элегантный вид изделия. Рамки AtlasDesign Nature станут идеальным дополнением для современного стильного интерьера.

Высокоскоростные USB
Впервые на рынке!

Уникальные розетки с функцией быстрой зарядки. Розетка USB со входом типа A + C 45 Вт позволяет быстро заряжать современные смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки.
Розетка USB с входом типа C 65 Вт помимо смартфонов, планшетов или смарт-часов также позволяет заряжать большинство современных ноутбуков . Обе функции поддерживают современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий.

Антибактериальная защита в белом цвете

Пластик лицевых деталей содержит ионы серебра Ag+.

Проведены тесты пластика с более чем пятьюдесятью видами микробов. Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожаются 80% микробов, через 2 часа — 99,9%.

Уникальные функции

Розетки с выталкивателем помогут быстро и легко извлечь вилку.

Двойная розетка с раздвижными крышками. Супер тонкая! Позволит скрыть розетки и защитить от пыли и влаги.

AtlasDesign Art

Изделия с прозрачными крышками позволят создать свой уникальный стиль. Можно вставить изображение членов семьи или рисунок.

AtlasDesign Nature

Рамки из натуральных материалов, воплотят вашу мечту в реальность и сделают интерьер изысканным.

Металл, органическое и матовое органическое стекло — сделают интерьер более изысканным, а мрамор и дерево — приближенным к природе.

AtlasDesign Aqua IP44

Пылевлагозащищенная рамочная серия — обеспечит безопасность на кухне и в ванной комнате

AtlasDesign Profi54

Линейка AtlasDesign Profi54 — моноблочная серия для открытого монтажа. Линейка создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская — выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.

  • Надежная защита от влаги и пыли IP54
  • Высокопрочный корпус IK08
  • Устойчивый к ультрафиолету пластик
Преимущества
Удобство установки

Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм, усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке, шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.

Качественные материалы

Основания розеток и выключателей из европейского термопласта — полиамида. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и UV-излучению. Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей — из серебра. Строгий контроль качества, полное соответствие стандартам EAC.

Широкий ассортимент

Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные выключатели, переключатели, с подсветкой и без подсветки. Розетки с заземлением и без него, со шторками и без шторок. Цветовые предложения в 10 вариантах.

Функции комфорта

Универсальный диммер, термостат, датчик движения.

Применение

Современный дизайн, гамма из десяти цветов и широкий ассортимент функций делают серию AtlasDesign отличным выбором для квартиры, студии, лофта, загородного дома, а также подойдут для установки в отелях, ресторанах и общественных заведениях .

Антибактериальная технология в белом цвете обеспечит дополнительную защиту распространения микробов. Эта технология особенно актуальна в школах, детских садах и больницах .

Выключатели
Выключатели
Термостат
Термостат
Розетки
Розетки
Силовые розетки с USB
Силовые розетки с USB
RJ45, R11, TV
RJ45, R11, TV
Диммеры
Диммеры
USB зарядка
USB зарядка
Рамки
Рамки
Розетки IP54
Розетки IP54
Выключатели IP54
Выключатели IP54
Блоки IP54
Блоки IP54
Документы
Каталог электроустановочных изделий

2023 г.

Адаптер серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Блоки серии AtlasDesign IP54

Руководство по эксплуатации

Выключатели и переключатели серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP44

Руководство по эксплуатации

Выключатели и переключатели серии AtlasDesign IP54

Руководство по эксплуатации

Датчик движения серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Коробки серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Заглушка серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Рамки серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Рамки серии AtlasDesign IP44

Руководство по эксплуатации

Розетки серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка RJ45+TV серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка SO+USB (А+А) cерии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка SO+USB(А+С) cерии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка USB 65W cерии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка USB(А+С) 45W cерии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка USB(А+С) cерии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка USB(A+A) cерии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетки аудио серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетки компьютерные и телефонные серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетки серии AtlasDesign IP44

Руководство по эксплуатации

Розетки серии AtlasDesign IP54

Руководство по эксплуатации

Розетки телевизионные серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Светорегулятор 400W cерии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Термостат серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Термостат цифровой серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка RJ45+HDMI серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации

Розетка HDMI серии AtlasDesign

Руководство по эксплуатации