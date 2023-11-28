AtlasDesign
- Строгий, лаконичный дизайн
- Широкая палитра цветов
- Большой ассортимент функций
- Надежный механизм и качественные материалы
В линейке AtlasDesign появились новые дизайнерские цвета!
Аквамарин — насыщенный глубокий цвет позволит расставить акценты и подчеркнет детали ярких интерьеров.
Песочный цвет станет современным и актуальным решением для интерьеров в спокойных теплых тонах. Изделия имеют матовую поверхность, соответствующую глобальным трендам в дизайне.
Лотос — белый, матовый цвет, отвечающий последним трендам дизайна. Привычный белый цвет теперь имеет нежную матовую поверхность без глянца.
Базальт — современный, черный цвет, разработанный на базе лучших европейских решений. Изделия имеют матовую поверхность и идеально сочетаются с интерьерами в соответствующем стиле.
В линейке AtlasDesign Nature появились рамки из натурального стекла от 1 до 5 постов в трех элегантных цветах: белом, черном и грифеле. Закаленное стекло устойчиво к механическим воздействиям, а высокоточная обработка граней обеспечивает элегантный вид изделия. Рамки AtlasDesign Nature станут идеальным дополнением для современного стильного интерьера.
Уникальные розетки с функцией быстрой зарядки.
Розетка USB со входом типа A + C 45 Вт позволяет быстро заряжать современные смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки.
Розетка USB с входом типа C 65 Вт помимо смартфонов, планшетов или смарт-часов также позволяет заряжать большинство современных ноутбуков . Обе функции поддерживают современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий.
Пластик лицевых деталей содержит ионы серебра Ag+.
Проведены тесты пластика с более чем пятьюдесятью видами микробов. Антибактериальный эффект достигается очень быстро: уже через 15 минут взаимодействия уничтожаются 80% микробов, через 2 часа — 99,9%.
Розетки с выталкивателем помогут быстро и легко извлечь вилку.
Двойная розетка с раздвижными крышками. Супер тонкая! Позволит скрыть розетки и защитить от пыли и влаги.
Изделия с прозрачными крышками позволят создать свой уникальный стиль. Можно вставить изображение членов семьи или рисунок.
Рамки из натуральных материалов, воплотят вашу мечту в реальность и сделают интерьер изысканным.
Металл, органическое и матовое органическое стекло — сделают интерьер более изысканным, а мрамор и дерево — приближенным к природе.
Пылевлагозащищенная рамочная серия — обеспечит безопасность на кухне и в ванной комнате
Линейка AtlasDesign Profi54 — моноблочная серия для открытого монтажа. Линейка создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская — выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.
- Надежная защита от влаги и пыли IP54
- Высокопрочный корпус IK08
- Устойчивый к ультрафиолету пластик
Удобный подвод проводов, четкая маркировка клемм, усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке, шаблон для зачистки проводов на корпусе изделий.
Основания розеток и выключателей из европейского термопласта — полиамида. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и UV-излучению. Контактная группа розеток из латуни с высоким содержанием меди, выключателей — из серебра. Строгий контроль качества, полное соответствие стандартам EAC.
Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные выключатели, переключатели, с подсветкой и без подсветки. Розетки с заземлением и без него, со шторками и без шторок. Цветовые предложения в 10 вариантах.
Универсальный диммер, термостат, датчик движения.
Современный дизайн, гамма из десяти цветов и широкий ассортимент функций делают серию AtlasDesign отличным выбором для квартиры, студии, лофта, загородного дома, а также подойдут для установки в отелях, ресторанах и общественных заведениях .
Антибактериальная технология в белом цвете обеспечит дополнительную защиту распространения микробов. Эта технология особенно актуальна в школах, детских садах и больницах .
2023 г.
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации
Руководство по эксплуатации