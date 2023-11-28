Линейка AtlasDesign Profi54 — моноблочная серия для открытого монтажа. Линейка создана специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли . Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская — выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Универсальный белый цвет или элегантный антрацит гармонично впишутся в любую обстановку.

Надежная защита от влаги и пыли IP54

Надежная защита от влаги и пыли IP54 Высокопрочный корпус IK08

Высокопрочный корпус IK08 Устойчивый к ультрафиолету пластик