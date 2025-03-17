Устройства AtlasDesign Smart

Умные встраиваемые розетки и выключатели представлены в двух популярных цветах: белый и карбон. Ими можно управлять голосом или через приложение.

Умная розетка

Умный выключатель (одноклавишный)

Умный выключатель (двухклавишный)

Умный термостат тёплого пола

Единый стиль

Умные девайсы AtlasDesign Smart можно комбинировать в одной рамке вместе с традиционными устройствами серии AtlasDesign

Легкий и простой монтаж

Можно установить в стандартный круглый подрозетник глубиной от 45 мм

Индивидуальные настройки

Можно установить любой цвет индикатора и настроить яркость или выключить его вовсе.

Создайте свой уникальный дизайн

Устройства линейки AtlasDesign Smart также совместимы с рамками из коллекций AtlasDesign Nature, AtlasDesign Antique и AtlasDesign Art

Настройка сценариев и расписания

Управляйте устройствами в своём умном доме через приложение Салют или веб-приложение. Настраивайте сценарии автоматизации, которые удобны именно Вам

Zigbee 3.0 Протокол для подключения устройств AtlasDesign Smart к Умному дому Sber

Автономность

Сценарии автоматизации  с Zigbee-устройствами продолжат работать даже  при проблемах с Wi-Fi

Надёжная российская платформа

Умный дом Sber независим  от зарубежных поставщиков, у него российские сервера  и программное обеспечение

Безграничные возможности

Можно подключить к своему умному дому десятки бытовых устройств брендов-партнёров

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