Сценарии автоматизации с Zigbee-устройствами продолжат работать даже при проблемах с Wi-Fi
Устройства AtlasDesign Smart
Умные встраиваемые розетки и выключатели представлены в двух популярных цветах: белый и карбон. Ими можно управлять голосом или через приложение.
Единый стиль
Умные девайсы AtlasDesign Smart можно комбинировать в одной рамке вместе с традиционными устройствами серии AtlasDesign
Легкий и простой монтаж
Можно установить в стандартный круглый подрозетник глубиной от 45 мм
Индивидуальные настройки
Можно установить любой цвет индикатора и настроить яркость или выключить его вовсе.
Создайте свой уникальный дизайн
Устройства линейки AtlasDesign Smart также совместимы с рамками из коллекций AtlasDesign Nature, AtlasDesign Antique и AtlasDesign Art
Настройка сценариев и расписания
Управляйте устройствами в своём умном доме через приложение Салют или веб-приложение. Настраивайте сценарии автоматизации, которые удобны именно Вам