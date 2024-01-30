Главная Продукты Модульное оборудование и щитки City9 Box
Серия пластиковых распределительных щитков
Преемственность. Инновации. Качество.
ОписаниеПреимуществаПрименениеГалерея
Каталог
Описание

Пластиковые распределительные щиты навесного и встраиваемого исполнения.

City9 Box мини

Современный дизайн и широкие возможности

  • 2−4−6 модулей
  • Подключение через фитинг
  • Место под стяжку для фиксации кабеля
  • Вырез под мини кабель-канал
  • Вырез под трубку
  • Опломбировка щитка
  • Монтаж на DIN рейку и стену
City9 Box

Спроектировано в Италии — Сделано в России!

  • 8−12−18−24−36 модулей
  • Белая и прозрачная дверь
  • Возможность изменения расположения двери (право/влево)
  • Встраиваемая и навесная версия
  • Съемное шасси во встраиваемой версии.
  • Раздельные и съемные клеммы N
  • Съемная клемма PE
  • Жесткость конструкции
City9 Box IT

Полный комплект для установки Роутера

  • Корпус от 36 модульного щитка City9 Box
  • Встраиваемая версия
  • Белая и дымчатая дверь
  • Возможность изменения расположения двери (право/влево)
  • Розетка Blanca — 2 шт.
  • Стяжка — 8 шт.
  • Гибкая стяжка (rapstrap) — 4 шт.
  • Металлическая решетка для крепления слаботочного оборудования — 1 шт.
Преимущества
  • Ударостойкость IK 07

Высокая степень ударопрочности и жесткости конструкции

  • Класс защиты от поражения электрическим током

Класс защиты -2

  • Возможность изменения расположения двери

(право/лево)

  • Изоляционный самозатухающий пластик

Стойкий к открытому пламени и нагреву до 650 °C / 30 секунд

Клеммные держатели «нейтраль / земля» до 960 °C / 30 секунд

  • Российское производство

Спроектировано в Италии — Сделано в России

Применение

Щитки применятся совместно с модульными выключателями City9 Set

Жилищное строительство
Гражданское строительство
Сетевые магазины