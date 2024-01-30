Серия пластиковых распределительных щитков
Преемственность. Инновации. Качество.
Описание
Пластиковые распределительные щиты навесного и встраиваемого исполнения.
City9 Box мини
Современный дизайн и широкие возможности
- 2−4−6 модулей
- Подключение через фитинг
- Место под стяжку для фиксации кабеля
- Вырез под мини кабель-канал
- Вырез под трубку
- Опломбировка щитка
- Монтаж на DIN рейку и стену
City9 Box
Спроектировано в Италии — Сделано в России!
- 8−12−18−24−36 модулей
- Белая и прозрачная дверь
- Возможность изменения расположения двери (право/влево)
- Встраиваемая и навесная версия
- Съемное шасси во встраиваемой версии.
- Раздельные и съемные клеммы N
- Съемная клемма PE
- Жесткость конструкции
City9 Box IT
Полный комплект для установки Роутера
- Корпус от 36 модульного щитка City9 Box
- Встраиваемая версия
- Белая и дымчатая дверь
- Возможность изменения расположения двери (право/влево)
- Розетка Blanca — 2 шт.
- Стяжка — 8 шт.
- Гибкая стяжка (rapstrap) — 4 шт.
- Металлическая решетка для крепления слаботочного оборудования — 1 шт.
Преимущества
- Ударостойкость IK 07
Высокая степень ударопрочности и жесткости конструкции
- Класс защиты от поражения электрическим током
Класс защиты -2
- Возможность изменения расположения двери
(право/лево)
- Изоляционный самозатухающий пластик
Стойкий к открытому пламени и нагреву до 650 °C / 30 секунд
Клеммные держатели «нейтраль / земля» до 960 °C / 30 секунд
- Российское производство
Спроектировано в Италии — Сделано в России
Применение
Щитки применятся совместно с модульными выключателями City9 Set
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