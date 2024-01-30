Ударостойкость IK 07

Высокая степень ударопрочности и жесткости конструкции

Класс защиты от поражения электрическим током

Класс защиты -2

Возможность изменения расположения двери

(право/лево)

Изоляционный самозатухающий пластик

Стойкий к открытому пламени и нагреву до 650 °C / 30 секунд

Клеммные держатели «нейтраль / земля» до 960 °C / 30 секунд

Российское производство

Спроектировано в Италии — Сделано в России