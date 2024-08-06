Холодильные машины воздушного охлаждения серии CoolFlow
Описание
- чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт SFLR
- чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт SFLS
Преимущества
Только охлаждение / с фрикулингом
Насос фрикулинга (опция)
Насосы (1) или (1+1)
VSD привод насосов
Сетевые карты: RS485 / SNMP (опция)
Двойной / раздельный ввод питания
EC-вентиляторы
Зимний комплект для работы при -40оС
Полностью конфигурируемое решение
Применение
Центры обработки данных
Технологическое охлаждение
Коммерческий холод