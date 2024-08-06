Холодильные машины воздушного охлаждения серии CoolFlow

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Описание

  • чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе спиральных компрессоров холодопроизводительностью от 30 до 700 кВт SFLR
  • чиллеры воздушного охлаждения с опцией фрикулинга на базе винтовых компрессоров холодопроизводительностью от 300 до 1500 кВт SFLS

Преимущества

Только охлаждение / с фрикулингом

Насос фрикулинга (опция) 

Насосы (1) или (1+1) 

VSD привод насосов 

Сетевые карты: RS485 / SNMP (опция) 

Двойной / раздельный ввод питания 

EC-вентиляторы 

Зимний комплект для работы при -40оС 

Полностью конфигурируемое решение 

Применение

Центры обработки данных
Технологическое охлаждение
Коммерческий холод

Документы

Оборудование для IT-инфраструктуры

Каталог посвящен актуальному оборудованию Systeme Electric для IT-инфраструктуры. Решения обеспечивают надежную и бесперебойную работу оборудования и помогают продлить срок его эксплуатации, уменьшив расходы на обновление и ремонт

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