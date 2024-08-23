Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) или дифавтоматы представляют собой устройства, объединяющие функции автоматического выключателя и ВДТ (УЗО). АВДТ служат для защита цепей от токов короткого замыкания и токов перегрузки, а также для защиты людей от поражения электрическим током.
Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set
Описание
Ассортимент АВДТ City9 Set включает в себя:
Отключающая способность 4.5кА и 6кА
Кривые отключения С
Полюсы: 1P+N
Номинальные токи от 10 до 40A
Повышенная безопасность Тип A, Тип AC
Чувствительность 10, 30 мА
Дифференциальные автоматы (АВДТ) City9 Set созданы на базе проверенной временем платформы мирового лидера, при этом в конструкцию корпусов были добавлены теплоотводящие каналы, а ассортимент существенно расширен. Клеммы имеют защитную шторку, которая закрывает заклеммное пространство и обеспечивает безопасный монтаж.
Оборудование City9 Set проходит 100% входной и выходной контроль качества. Все дифавтоматы проходят испытания на:
- соответствие стандартам ГОСТ IEC 60898, ГОСТ IEC 60947 – испытания на перегрузку и короткое замыкание, после которых остается след на подвижном контакте;
- соответствие директиве ГОСТ IEC 61009 – отключение дифференциального тока.
Дифференциальные автоматы City9 Set соответствуют техническим регламентам по безопасности низковольтного оборудования, электромагнитной совместимости, а также по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники RoHS.
Преимущества
Модернизированная платформа Easy9
100% выходной контроль
Соответствие RoHS 2.0
Современный дизайн
Повышенный момент затяжки 2,5 Н·м
Безопасные клеммы
Теплоотводящие каналы
Двухпозиционная клипса для фиксации на DIN-рейку
Монолитная лицевая панель
Применение
Дифференциальные автоматические выключатели City9 Set устанавливаются в этажных и квартирных щитках в жилых зданиях, а также в распределительных щитках в административных зданиях, сетевых магазинах.
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Документы
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства
Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) City9 Set АВДТ C9DXXXXX
Модульное оборудование и распределительные щиты для жилищного строительства