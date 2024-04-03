Главная Решения для ЦОД Инженерная инфраструктура ЦОДов. Комплексный подход
В чем плюсы и минусы ориентации на одного производителя?
Что важнее в комплексном решении: продукты, экспертиза или сервис?
В чем преимущества «одного окна» для сервисного обслуживания?
Как изменился подход к выбору производителей после ухода из России западных вендоров?
Ответы на эти и другие вопросы – в отраслевом исследовании, проведенном совместно компанией Systeme Electric и агентством iKS-Consulting
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Как показало исследование, хотя большинство (62%) российских ЦОДов используют в инженерной инфраструктуре продукцию четырех и более производителей, они четко понимают недостатки такого подхода.

Основные преимущества работы с одним стратегическим партнером-вендором, способным предоставить комплексное решение:

хорошая совместимость продуктов (это отметили 48% респондентов)
оптимизация ценового предложения в рамках комплексного решения (45%)
«одно окно» при обслуживании и ремонте оборудования (41%)
синхронизация сроков поставки (38%)

В комплексном решении заказчикам становится важнее не продуктовая, а сервисная составляющая. Именно предоставление вендором полного набора услуг на всех основных этапах жизненного цикла ЦОДа – от концепции до модернизации – респонденты считают главным критерием комплексности.

Большая часть опрошенных (45%) для своих будущих проектов планируют выбрать одного стратегического партнера-вендора либо для всего комплексного инфраструктурного решения, либо для каждой инженерной системы (электропитание, охлаждение, стойки/шкафы).

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