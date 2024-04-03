Как показало исследование, хотя большинство (62%) российских ЦОДов используют в инженерной инфраструктуре продукцию четырех и более производителей, они четко понимают недостатки такого подхода.
Основные преимущества работы с одним стратегическим партнером-вендором, способным предоставить комплексное решение:
В комплексном решении заказчикам становится важнее не продуктовая, а сервисная составляющая. Именно предоставление вендором полного набора услуг на всех основных этапах жизненного цикла ЦОДа – от концепции до модернизации – респонденты считают главным критерием комплексности.
Большая часть опрошенных (45%) для своих будущих проектов планируют выбрать одного стратегического партнера-вендора либо для всего комплексного инфраструктурного решения, либо для каждой инженерной системы (электропитание, охлаждение, стойки/шкафы).