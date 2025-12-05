SystemeBMS — это интеллектуальная система мониторинга аккумуляторных батарей, предназначенная для непрерывного контроля состояния аккумуляторов в режиме реального времени. Решение обеспечивает высокую надежность, безопасность и эффективность эксплуатации аккумуляторных массивов в ИТ-инфраструктуре, промышленных объектах, центрах обработки данных и других критически важных системах электропитания.
Система мониторинга аккумуляторных батарей (АКБ) SystemeBMS
Описание системы
SystemeBMS в режиме реального времени осуществляет измерения параметров аккумуляторных батарей: напряжения, тока, сопротивления, температуры, состояния заряда и пр. и автоматически оповещает о критических состояниях АКБ.
Масштабируемость
Поддержка свыше 400 АКБ в одном массиве
Высокая точность измерений
Измерение напряжения, тока, сопротивления и температуры с высокой точностью
Диагностика в реальном времени
Своевременное выявление неисправных батарей и формирование аварийных сигналов
Функция балансировки
Поддержание равномерного напряжения на всех батареях для увеличения срока службы
Низкое энергопотребление
Спящий режим датчиков снижает нагрузку на систему
Надежная связь
Поддержка кольцевого подключения и резервирования каналов связи
Гибкость интеграции
Поддержка протоколов MODBUS TCP/RTU, SNMP, MQTT, IEC61850
Интуитивный веб-интерфейс
Простая настройка, мониторинг и управление через браузер
SystemeBMU также позволяет отправлять данные в системы верхнего уровня. А интеграция с программно-аппаратным комплексом DC Guard от Systeme Electric обеспечивает унифицированное представление состояния и событий для всей инженерной инфраструктуры, когда мониторинг разрозненных объектов эффективнее объединить в единую систему, например, при создании централизованной службы мониторинга.
Состав решения
Контроллер — центральный модуль, обеспечивающий сбор, обработку и передачу данных
Индивидуальные датчики батарей — измеряют параметры каждой батареи
Групповые датчики тока — измеряют суммарный ток батарейной линейки
Групповые датчики напряжения — измеряют общее напряжение батарейной группы
Технические характеристики
|Категория
|Параметр
|Значение
|Контроллер
|Сетевые интерфейсы
|2 × Ethernet 10/100 Мбит/с
|Протоколы связи
|HTTP, Modbus TCP/RTU, SNMP, MQTT, DL/T860 (IEC61850)
|Дискретные входы (DI)
|6 × (сухие контакты)
|Релейные выходы (DO)
|6 × (250VAC/5A или 30VDC/5A)
|GSM-модем
|LTE, UMTS, GSM (SIM: стандартная 15×25 мм)
|Питание
|2 ввода 85–265 В AC, потребление 15 Вт
|Габариты
|483 × 44,5 × 206 мм (1U, 19")
|Индивидуальный датчик
|Напряжение питания
|2-12 В DC от АКБ
|Потребляемая мощность
|< 80 мВт (рабочий режим), < 8 мВт (спящий режим)
|Измерение напряжения
|1,6 – 15,6 В, ±0,2%
|Измерение сопротивления
|0 – 50 мΩ, ±(1,5% + 25 μΩ)
|Измерение температуры
|-20°C…+85°C
|Балансировочный ток
|до 200 мА
|Индикация
|Зелёный (работа), Красный (авария)
|Габариты
|65 × 28,8 × 65 мм
|Групповой датчик тока
|Диапазон измерения тока
|±2000 А DC
|Точность измерения
|±2% (при 15–35°C)
|Пульсации тока
|0–40% от номинала, точность ±2%
|Питание
|От шины RS-485
|Групповой датчик
|Диапазон измерения напряжения
|20 – 1000 В DC
|Точность измерения
|±0,5%
|Пульсации напряжения
|2–100 В (пик), точность ±2%