Качество электроэнергии Компенсация реактивной мощности и активная фильтрация гармоник

Позволяет увеличить срок службы дорогостоящего оборудования, выделить мощность для подключения новых нагрузок, снизить риски ложных срабатываний аппаратов защиты, а также общие затраты на электроэнергию.