Качество электроэнергии
Компенсация реактивной мощности и активная фильтрация гармоник
Позволяет увеличить срок службы дорогостоящего оборудования, выделить мощность для подключения новых нагрузок, снизить риски ложных срабатываний аппаратов защиты, а также общие затраты на электроэнергию.
Установки компенсации реактивной мощности на базе компонентов SystemeSet
Позволяют избавить вашу сеть от циркуляции реактивной мощности
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Конденсаторы SystemeSet Can
Силовые косинусные конденсаторы низкого напряжения предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ).