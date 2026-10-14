Программируемые логические контроллеры SystemePLC S258

Семейство ПЛК SystemePLC S258 созданы для автоматизации технологических процессов, управления движением и производственных линий.

Контроллеры сочетают высокую вычислительную производительность, широкий набор встроенных интерфейсов и модульную архитектуру, что делает их универсальным решением для дискретного производства (OEM-машиностроение) и инфраструктурных объектов.

Система построена по модульному принципу. Ядром является центральный процессорный блок (CPU). Справа к нему подключаются модули расширения ввода/вывода по внутренней шине, слева могут размещаться дополнительные коммуникационные модули и интерфейсы. Базовая конфигурация поддерживает до 32 модулей расширения справа от CPU, обеспечивая гибкое масштабирование под конкретную задачу.

Создание пользовательских приложений при помощи бесплатной среды разработки CODESYS 3.5.