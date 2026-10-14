Программируемые логические контроллеры

SystemePLC S258 — линейка модульных ПЛК высокой производительности для АСУ ТП, управления движением и автоматизации производственных линий. Подходит для ОЕМ-машиностроения и инфраструктурных объектов, где важны функциональность и масштабируемость.

Программируемые логические контроллеры SystemePLC S258

ОписаниеПреимуществаМодули расширенияПрименение

Описание

Семейство ПЛК SystemePLC S258 созданы для автоматизации технологических процессов, управления движением и производственных линий.

Контроллеры сочетают высокую вычислительную производительность, широкий набор встроенных интерфейсов и модульную архитектуру, что делает их универсальным решением для дискретного производства (OEM-машиностроение) и инфраструктурных объектов.

Система построена по модульному принципу. Ядром является центральный процессорный блок (CPU). Справа к нему подключаются модули расширения ввода/вывода по внутренней шине, слева могут размещаться дополнительные коммуникационные модули и интерфейсы. Базовая конфигурация поддерживает до 32 модулей расширения справа от CPU, обеспечивая гибкое масштабирование под конкретную задачу.

Создание пользовательских приложений при помощи бесплатной среды разработки CODESYS 3.5.   

Преимущества

Быстрый монтаж и замена модулей: безвинтовые клеммы и съёмные колодки

Удобство программирования: CODESYS V3.5, на языках стандарта МЭК 61131-3 и CFC

Широкий выбор коммуникационных интерфейсов в составе ПЛК: 2×Ethernet / EtherCAT, 2×RS-485, 1 x CAN (CANopen)

Широкий выбор модулей расширения, интерфейсных и коммуникационных модулей

Модули расширения:

Дискретные

  • 16 DI (PNP)
  • 16 DO (PNP)
  • 8 DI, 8 DO (PNP)

Аналоговые

  • 4 AI (0-20 мА, ±10 В; 16 бит)
  • 4 AO (0-20 мА, ±10 В; 16 бит)
  • 8 AI (0-20 мА; 16 бит)
  • 8 AI (±10 В; 16 бит)
  • 8 AI (0-20 мА; 12 бит)
  • 8 AI (0-10 В; 12 бит)

Температурные

  • 4 RTD (PT100, 500, 1000; CU100, KTY84-130, NTC5,10K)
  • 4 TC (K, J, E, B, N, R, S, T)

Высокочастотные

  • 2 HSI (высокоскоростных входа) до 1 МГц (диф.) / 500 кГц (несимм.)
  • 4 HSO (высокоскоростных импульсных выхода) до 200 кГц (NPN)

Весовые

Интерфейсные модули:

Ethernet/IP

EtherCAT

PROFINET

Modbus TCP

Применение

  • Технологическое оборудование и машины
  • Промышленные предприятия
  • Объекты инфраструктуры
  • Гражданское строительство
  • Энергетика и коммунальное хозяйство
  • Транспорт и логистика
  • Сельское хозяйство
  • Пищевая и перерабатывающая промышленность
  • Химическая и нефтегазовая отрасль
  • Водоснабжение и водоотведение
  • Автоматизация зданий и сооружений
  • Робототехника и мехатроника
  • Складские и сортировочные комплексы
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