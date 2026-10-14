- 16 DI (PNP)
- 16 DO (PNP)
- 8 DI, 8 DO (PNP)
SystemePLC S258 — линейка модульных ПЛК высокой производительности для АСУ ТП, управления движением и автоматизации производственных линий. Подходит для ОЕМ-машиностроения и инфраструктурных объектов, где важны функциональность и масштабируемость.
Программируемые логические контроллеры SystemePLC S258
Описание
Семейство ПЛК SystemePLC S258 созданы для автоматизации технологических процессов, управления движением и производственных линий.
Контроллеры сочетают высокую вычислительную производительность, широкий набор встроенных интерфейсов и модульную архитектуру, что делает их универсальным решением для дискретного производства (OEM-машиностроение) и инфраструктурных объектов.
Система построена по модульному принципу. Ядром является центральный процессорный блок (CPU). Справа к нему подключаются модули расширения ввода/вывода по внутренней шине, слева могут размещаться дополнительные коммуникационные модули и интерфейсы. Базовая конфигурация поддерживает до 32 модулей расширения справа от CPU, обеспечивая гибкое масштабирование под конкретную задачу.
Создание пользовательских приложений при помощи бесплатной среды разработки CODESYS 3.5.
Преимущества
Быстрый монтаж и замена модулей: безвинтовые клеммы и съёмные колодки
Удобство программирования: CODESYS V3.5, на языках стандарта МЭК 61131-3 и CFC
Широкий выбор коммуникационных интерфейсов в составе ПЛК: 2×Ethernet / EtherCAT, 2×RS-485, 1 x CAN (CANopen)
Широкий выбор модулей расширения, интерфейсных и коммуникационных модулей
Модули расширения:
Интерфейсные модули:
Ethernet/IP
EtherCAT
PROFINET
Modbus TCP
Применение
- Технологическое оборудование и машины
- Промышленные предприятия
- Объекты инфраструктуры
- Гражданское строительство
- Энергетика и коммунальное хозяйство
- Транспорт и логистика
- Сельское хозяйство
- Пищевая и перерабатывающая промышленность
- Химическая и нефтегазовая отрасль
- Водоснабжение и водоотведение
- Автоматизация зданий и сооружений
- Робототехника и мехатроника
- Складские и сортировочные комплексы