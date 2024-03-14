Комплексное сервисное
сопровождение ЦОДов
и услуги для создания и модернизации центров обработки данных любого уровня — от крупного коммерческого ЦОДа до Микро-ЦОДа на периферии.
Наши комплексные решения, объединяющие системы электропитания, охлаждения, управления и безопасности, в совокупности с применением лучших практик в отрасли позволяют добиться высокого уровня отказоустойчивости критической инфраструктуры ЦОДа и быстрого возврата инвестиций.
Мы также предлагаем решения для инженерных систем бесперебойного электроснабжения, технологического кондиционирования, мониторинга и связи для центров управления, узлов связи, лабораторий, научных установок, аппаратных и кроссовых жилых и коммерческих зданий, медицинских учреждений, производственных и транспортных объектов.
Решения Систэм Электрик помогут вам на каждом этапе жизненного цикла объекта: от планирования до эксплуатации и дальнейшей модернизации
- Помощь в разработке бизнес-требований к ЦОД
- Оценка и выбор участков под новое строительство либо переоборудования существующих объектов
- Разработка Технико-экономического обоснования (ТЭО)
- Разработка Технического задания (ТЗ)
- Разработка концепции ЦОД (кампуса ЦОД), оценка требуемых ресурсов
- Планирование штата службы эксплуатации ЦОД
- Разработка концепции на планировку территории и планировки ЦОД, концепции отдельных инженерных систем
- Оценка полной стоимости владения ЦОД, включая операционные расходы на стадии эксплуатации
- Оценка энергоэффективности планируемого ЦОД
- CFD-моделирование машинных залов и технологических помещений ЦОД
- Визуализация планируемого ЦОД
Управление проектами в области инженерной инфраструктуры ЦОД на всех этапах жизненного цикла объекта, в том числе на этапах планирования, проектирования, поставки оборудования, строительства, сдачи в эксплуатацию, эксплуатации и модернизации.