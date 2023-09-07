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Однофазные источники бесперебойного питания

Высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети.

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Описание

ИБП серии Smart-Save Online SRV предназначены для защиты электронного оборудования при нарушениях подачи электроэнергии, скачках напряжения и тока, колебаниях напряжения в электросети и крупных сбоях энергосистемы. ИБП работает в широком диапазоне входной сети, имеет корректировку коэффициента мощности на входе, USB-порт и последовательный порт, есть возможность установки опциональных коммуникационных карт: SNMP, сухие контакты, Modbus.

Преимущества

Топология двойного преобразования (On-Line)

Высокий выходной коэффициент мощности PF=0.9

Синусоидальная форма выходного напряжения

Конвертируемый форм-фактор для напольной установки (по-умолчанию) или для установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)

USB HID (human interface device) — функция, которая позволяют видеть базовую информацию о заряде ИБП на ПК без установки и/или входа в ПО (для моделей до 3 кВА включительно)

Управляющее ПО в комплекте поставки

Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация

Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)

Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)

Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения (для моделей 6 и 10 кВА)

Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)

Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (для моделей с индексом XL)

«Горячая» пользовательская замена батарей

Встроенная функция самодиагностики

Конфигуратор ИБП

Подбор 1-фазных и 3-фазных ИБП по мощности нагрузки

Подобрать ИБП
Сервисные центры

Список авторизованных сервисных центров по гарантийному и постгарантийному обслуживанию однофазных ИБП Systeme Electric

Скачать список (pdf)
1/2/3 кВА
1/2/3 кВА
1/2/3 кВА XL
1/2/3 кВА XL
6 кВА 4U
6 кВА 4U
6 кВА 5U
6 кВА 5U
10 кВА 5U
10 кВА 5U
10 кВА 6U
10 кВА 6U
Документы
Каталог Smart-Save Online SRV
SRVSE 1-3К руководство пользователя
SRVSE 6,10К руководство пользователя
SRVSE XL время автономной работы
SRVSE не XL время автономной работы
Сертификат соответствия ЕАЭС 1Ф ИБП
Декларация о соответствии 1Ф ИБП
Паспорта изделий
SRVSE10KRTXLI6U паспорт изделия
SRVSE10KRTXLI5U паспорт изделия
SRVSE6KRTXLI5U паспорт изделия
SRVSE6KRTXLI4U паспорт изделия
SRVSE3KRTXLI паспорт изделия
SRVSE3KRTI паспорт изделия
SRVSE2KRTXLI паспорт изделия
SRVSE2KRTI паспорт изделия
SRVSE1KRTXLI паспорт изделия
SRVSE1KRTI паспорт изделия
Программное обеспечение для однофазных ИБП
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