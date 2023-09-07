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Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станцией серии SystemeFS-200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации на базе пожарных станцией серии SystemeFS- 200/500/900 — надёжное средство защиты людей и имущества от пожара. SystemeFS — это решение для раннего обнаружения пожара, пришедшее на смену ранее широко представленной серии панелей ESMI Sense FDP и FX 3NET. Система так же построена по модульному принципу и обеспечивает эффективность и надёжность противопожарной защиты за счёт интеллектуальных возможностей.

SystemeFS-Graphics — это общий графический интерфейс для управления элементами системы пожарной безопасности на базе панелей SystemeFS. Является клиент-серверной системой. Взаимосвязь АРМ SystemeFS-Graphics с сервером производится по TCP/IP и поддерживается до 12 подключений АРМ. Лицензируется каждое подключение клиентов к серверу.

Преимущества

Емкость станций — до 2`544 адресов

2, 4, 6 или 8 адресных шлейфов

До 32 станций в сетевой конфигурации с резервированием интерфейсов

Сетевая архитектура — RS-485, Оптика, кольцевой Ethernet*

Встроенный Ethernet, 2 x USB

Linux ядро

До 318 адресов в шлейфе (159+159)

Полная совместимость со всеми устройствами протоколов 200AP и 200+

Встроенная система оповещения о пожаре 2-го типа

Кольцевые шлейфы с изоляцией КЗ

Более 3 км длины шлейфов

Сертификат ТР ЕАЭС 043

Соответствие требованиям EN-54

Полная совместимость со всей линейкой ESMI

Применение

Обнаружение пожара в зданиях и управление противопожарными системами.

SystemeFS-500
SystemeFS-500
Архитектура
Архитектура
Документы
Техническое описание ESM Fire

13.10.2022