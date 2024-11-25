Трехфазный источник бесперебойного питания SystemeGutr

ИБП SystemeGutr построен по принципу модульной архитектуры, что позволяет производить горячую замену силовых компонентов. Мощность может варьироваться от 50 до 150 кВА/кВт. Повышенная степень защиты (IP31) и наличие встроенного трансформатора позволяют устанавливать ИБП в промышленных помещениях, а единичный коэффициент мощности по выходу (PF=1 на всем диапазоне рабочих температур от 0 до 40 C) дает возможность рассчитывать необходимый уровень защиты для текущей инфраструктуры без лишних трат.

Благодаря широкому диапазону входных параметров (от 190 до 520 В), высокой перегрузочной способности и сейсмостойкости устройство отлично подходит для применения в сложных условиях.

ИБП Systeme Gutr рассчитан на срок службы не менее 15 лет, благодаря этому данное решение позволяет оптимизировать инвестиции и снизить общую стоимость владения, предоставляя удобную и гибкую систему.

SystemeGutr позволяет проявлять гибкость при подборе аккумуляторов. Конфигурируя систему, заказчик может использовать как решения со свинцово-кислотными батареями, так и с литиевыми.

Выбирая решение со свинцово-кислотными аккумуляторами, вы получаете следующие преимущества: