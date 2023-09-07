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Панели оператора

Линейка сенсорных панелей оператора SystemeHMI SGU является современным средством человеко-машинного интерфейса. Она разработана для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.
 

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Панели оператора SystemeHMI SGU имеют дисплеи с размерами от 4.3″ до 15.6″ с высоким разрешением и красочную графику с более чем 16 миллионами цветов, тем самым удовлетворяя потребности практически любой задачи.

Возможность удаленного доступа позволяет осуществлять удаленный мониторинг и анализ состояния системы, а наличие встроенных коммуникационных портов Ethernet и Modbus RTU помогает взаимодействовать с широким кругом устройств.

SystemeHMI SGU — простые в использовании панели оператора с высоким уровнем качества.

Преимущества
Возможности

Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU имеют следующие основные характеристики и включают в себя:

  • Расширенные коммутационные возможности: различные порты последовательной передачи данных (COM), поддержка сети Ethernet (в зависимости от модели)
  • Возможность записи данных для хранения на внешнем носителе (SD-карта или USB-накопитель) информации или приложений
  • Управление периферийными устройствами: принтерами, считывателями штрих-кодов
  • Модели на расширенный рабочий температурный диапазон от -10 до +60 ℃
  • Усовершенствованные модели с дополнительными функциями программного обеспечения

Панели SystemeHMI SGU обладают высокими техническими характеристиками и специально разработаны для промышленных машин и установок.

Общие функции

Панели оператора SystemeHMI SGU поддерживают основные функции, такие как:

  • Часы реального времени (RTC)
  • Поддержка скриптов
  • Удаленный доступ
  • Журнал событий и аварий
Применение
  • Технологическое оборудование и машины
  • Промышленные предприятия
  • Гражданское строительство
  • Энергетика
Документы
Каталог SystemeHMI

pdf, 5,7 MB

Руководство по эксплуатации

pdf, 535 kB

Дополнительные материалы по SystemeHMI
Программное обеспечение SystemeHMI Studio