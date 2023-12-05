SystemeSig SB — семейство продуктов управления и сигнализации, включающее в себя три серии — SB4, SB5 и SB7.

Линейки SB4 и SB5 — модульные устройства управления в сборе — кнопки с/без подсветки, переключатели с ключом, удлиненной ручкой, сигнальные лампы, двойные кнопки, кнопки с грибовидной головкой и кнопки аварийного останова.

Отличия между сериями заключаются в том, что SB4 — металлические устройства, а SB5 — пластиковые. Отдельно для заказа доступны световые и контактные блоки, а также ряд аксессуаров.

В линейке SystemeSig SB7 запущены моноблочные сигнальные лампы, зуммеры с подсветкой и без подсветки.