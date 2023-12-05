Устройства управления и сигнализации SystemeSig SB в металлическом и пластиковом корпусе для монтажа в отверстия диаметром 22 мм в модульном и моноблочном исполнении.
SystemeSig SB — семейство продуктов управления и сигнализации, включающее в себя три серии — SB4, SB5 и SB7.
Линейки SB4 и SB5 — модульные устройства управления в сборе — кнопки с/без подсветки, переключатели с ключом, удлиненной ручкой, сигнальные лампы, двойные кнопки, кнопки с грибовидной головкой и кнопки аварийного останова.
Отличия между сериями заключаются в том, что SB4 — металлические устройства, а SB5 — пластиковые. Отдельно для заказа доступны световые и контактные блоки, а также ряд аксессуаров.
В линейке SystemeSig SB7 запущены моноблочные сигнальные лампы, зуммеры с подсветкой и без подсветки.
Устройства SystemeSig SB4 и SB5 закрывают все базовые функции, которые необходимы в промышленности — кнопки, кнопки с подсветкой, переключатели, переключатели с подсветкой, сигнальные лампы, кнопки с грибовидной головкой, а также кнопки аварийного останова. Напряжение питания устройств с подсветкой — 24В DC или 220В AC.
Модульные устройства поставляются только в сборе, дополнительно можно приобрести контактные блоки (1 НО, 1 НЗ), световые блоки (напряжение 24В DC и 220 В AC) и корпуса устройств. Блоки и корпуса совместимы с устройствами Schneider Electric и могут поставляться в качестве ЗИПа.
В линейке моноблочных устройств SystemeSig SB7 запущены моноблочные сигнальные лампы (напряжение 24В DC и 220 В AC) и зуммеры с подсветкой и без подсветки.
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