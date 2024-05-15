Современный европейский дизайн изделий идеально впишется в ваш интерьер и декор. Палитра из семи модных цветов позволит вам выбрать именно тот, который отразит ваши личные качества и жизненный стиль. Изделия серии Blanca для скрытого монтажа станут превосходным выбором для отделки вашего помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.
Электроустановочные изделия Blanca
Аккуратные и стильные выключатели и розетки для любого интерьера. Выбор из семи стильных цветов позволяет легко подобрать оттенок, который лучше всего будет соответствовать вашему характеру и образу жизни.
Серия Blanca для скрытого монтажа станет превосходным выбором для отделки любого помещения. Модульная конструкция обеспечивает простоту монтажа в стены, потолки и панели, не оставляя зазоров между поверхностями.
Широкий ассортимент выключателей
Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные (только для скрытой установки), с подсветкой и без нее – обеспечивают свободу выбора каждому покупателю/клиенту.
Диммеры
Диммеры позволяют плавно регулировать уровень освещения в помещении, создавая обстановку под настроение.
Современный поворотно-нажимной диммер позволяет эффективно управлять как светодиодными, так и галогеновыми лампами 5-400 Вт.
Розетки и переключатели со степенью защиты IP44
Для использования во влажных помещениях, где требуется дополнительная защита. Благодаря степени защиты IP44, розетки и выключатели обеспечивают надежную работу даже в условиях повышенной влажности и пыли.
Силовые розетки и вилки
Два вида силовых розеток на 32 А подойдут для электроплиты. Для удобства в ассортименте серии представлены соответствующие силовые вилки на 3 и 4 контакта. Также в серии Blanca доступны монтажные и подъемные коробки наружной установки для силовых розеток.
Проводной звонок и звонковая кнопка
Произведите прекрасное впечатление на тех, кто приходит к вам в гости, благодаря изящной кнопке звонка! Привлекательный дизайн и компактные размеры, а также низкий уровень потребляемой мощности в режиме звучания – это лишь основные преимущества звонка Blanca!
Характеристики серии:
Цвета: белый, молочный, алюминий, титан, антрацит, молочный, ясень и бежевый.
Три типа основы изделий открытой установки – без пластин, с изолирующей пластиной, с монтажной пластиной – обеспечивают возможность установки в любом помещении.
Серия Blanca производится в лучших традициях российского качества и соответствует EAC и требованиям таможенного союза.
- Термостойкие материалы оснований розеток и выключателей обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции
- Изделия соответствуют европейским стандартам
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт вилки
- Высококачественный износостойкий ABS-пластик с глянцевой поверхностью гарантирует длительную эксплуатацию
- Удобный ввод проводов
- Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения
- Шаблон для зачистки проводов на корпусе розеток и выключателей
- Усиленные прямые лапки способствуют лучшей фиксации механизма по глубине в монтажной коробке, надежно удерживая изделия в стене
- Две регулируемые точки крепления в изделиях открытой установки гарантируют строго горизонтальный монтаж механизмов на стенах
- Предварительная перфорация кабельных вводов упрощает подключение механизмов и способствует качественному монтажу кабель-каналов и проводов различного сечения
- Качественные материалы оснований обеспечивают дополнительную жесткость и долговечность конструкции
- Новая энергоэффективная светодиодная подсветка
- Контактные группы розеток обеспечивают надежную фиксацию и контакт со всеми типами вилок
- Травмобезопасный корпус механизмов
- Ресурс соответствует европейским стандартам
- Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери
- Усиленные латунные пластины обеспечивают надежный контакт в цепи заземления
Современный дизайн, семь вариантов цветового исполнения и широкий ассортимент изделий позволяют серии Blanca стать отличным выбором для любых типов помещений: квартир, студий, лофтов и частных домов, а также для гостиниц, ресторанов и любых других зданий.
2024 г.
Руководство по эксплуатации блоков серии Blanca
Руководство по эксплуатации силовых вилок серии Blanca
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей открытого типа 6А серии Blanca
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей открытого типа 10А серии Blanca
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей открытого типа 0,4А серии Blanca
Руководство по эксплуатации выключателей и переключателей скрытого типа 6А серии Blanca
Руководство по эксплуатации дверного звонка серии Blanca
Руководство по эксплуатации розеток открытой установки серии Blanca
Руководство по эксплуатации радиорозеток скрытой установки серии Blanca
Руководство по эксплуатации компютерных и телефонных розеток серии Blanca
Руководство по эксплуатации силовых розеток серии Blanca
Руководство по эксплуатации светорегуляторов серии Blanca
Руководство по эксплуатации переговорных устройств серии Blanca