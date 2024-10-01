Шоурум дизайнерской электрики Systeme Electric
Для нас шоурум — это новый способ рассказать о продуктах дизайнерам, архитекторам и всем, кто ценит современные тренды в дизайне. Мы создали уникальную атмосферу, вдохновляющую на творчество. Здесь можно не только познакомиться с новыми коллекциями, но и стать участником увлекательных мероприятий, воркшопов и дискуссий с экспертами индустрии.
Собственное пространство позволяет отойти от стандартного функционального подхода, реализовывать различные креативные решения и обновлять экспозицию по мере выхода новинок.
Здесь мы сможем по-настоящему прислушаться к запросам наших клиентов и оставаться в эпицентре всех дискуссий о том, что сейчас актуально и востребовано в дизайне.
В нашем шоуруме дизайнерской электрики вы сможете ознакомиться со всеми сериями электроустановочных изделий Systeme Electric, в том числе с такими новинками как: ArtGallery, отмеченная в финале премии «Лучший промышленный дизайн России», системой трековых розеток MultiTrack, нагревательными матами STEP TURBO & STEP BALANCE, с линейкой AtlasDesign со всеми её под сериями, и многими другими решениями для различных задач.
Наши контактные данные
Телефон: +7 (925) 770 88 77
Почта: showroom@systeme.ru
Адрес: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10с9
Ближайшие станции метро: Чкаловская, Курская.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00 без
выходных.
Предварительная запись для посещения не требуется.
В экспозции представлены только выставочные образцы. Наши сотрудники проконсультируют и ответят на все ваши вопросы.
Продукцию можно приобрести у любого из наших партнеров из списка по ссылке.