Сокращение времени реакции на инциденты в 4 раза
Systeme Building Operation
Умные здания, простые решения
Российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов
Описание платформы
- Доступны из коробки: журналы событий, аварий и задач, боковое меню, навигация
- Работа с графикой: векторная, доступны библиотеки элементов, создание пользовательской
- Импорт графики: SVG, TGML
- Клиенты: Полный, web, мобильный
- Протоколы и интеграции: Modbus RTU/TCP, Bacnet IP, SNMP, OPC UA, MQTT, RTSP, REST-API
- Рассылка сообщений: Telegram, email
- Специальные функции: календарь, мини тренды, импорт URL, встроенный редактор отчётов
- Пользователи: ролевая модель, временные пользователи, интеграция с LDAP
- Операционные системы: Windows, Linux
- Возможные архитектуры сервера: X86, ARM
- Программирование: скрипты и алгоритмы
Применение
Интегрированные автоматизированные системы управления и диспетчеризации (АСУД) или BMS (Building Management System)
Ключевой элемент автоматизированной системы управления зданиями (АСУЗ)
SCADA система для управления и мониторинга инженерных систем объектов
Ключевые преимущества
Скорость внедрения
дружественный интерфейс, готовые объекты и формы, импорт графики
Гибкость и масштабирование
пограничные сервера, единое поле сигналов
Простота эксплуатации
базовые навыки инженера, единая среда, изменения «налету»
Расширенные возможности
интеграции с ИТ, видео и безопасности, глубокая аналитика
Преимущества внедрения
О разработчике
Systeme Soft (ООО «СИСТЭМ СОФТ»)
Объединяем мир энергии, автоматизации и программного обеспечения в единую экосистему
Ключевые преимущества:
- Российский разработчик – аккредитованная ИТ компания, резидент Иннополис
- Уверенность в выборе – экспертиза, поддержка на всех этапах проекта, SLA контракты
- Испытания и тестирования – совместимость, кибербезопасность, производительность
- Миграция с иностранного ПО – экспертиза и инструменты
- Обучение и сертификация – современные подходы, контроль знаний слушателей
- Специализированные разработки – драйверы, дополнения, библиотеки