Systeme Building Operation

Умные здания, простые решения

Российское программное обеспечение класса SCADA для систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий и сооружений с поддержкой технологий IoT, IIoT и универсальных протоколов

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Описание платформы

  • Доступны из коробки: журналы событий, аварий и задач, боковое меню, навигация
  • Работа с графикой: векторная, доступны библиотеки элементов, создание пользовательской
  • Импорт графики: SVG, TGML
  • Клиенты: Полный, web, мобильный
  • Протоколы и интеграции: Modbus RTU/TCP, Bacnet IP, SNMP, OPC UA, MQTT, RTSP, REST-API
  • Рассылка сообщений: Telegram, email
  • Специальные функции: календарь, мини тренды, импорт URL, встроенный редактор отчётов
  • Пользователи: ролевая модель, временные пользователи, интеграция с LDAP
  • Операционные системы: Windows, Linux
  • Возможные архитектуры сервера: X86, ARM
  • Программирование: скрипты и алгоритмы

Применение

Интегрированные автоматизированные системы управления и диспетчеризации (АСУД) или BMS (Building Management System)
Ключевой элемент автоматизированной системы управления зданиями (АСУЗ)
SCADA система для управления и мониторинга инженерных систем объектов

Ключевые преимущества

Скорость внедрения

дружественный интерфейс, готовые объекты и формы, импорт графики

Гибкость и масштабирование

пограничные сервера, единое поле сигналов

Простота эксплуатации

базовые навыки инженера, единая среда, изменения «налету»

Расширенные возможности

интеграции с ИТ, видео и безопасности, глубокая аналитика

Преимущества внедрения

Сокращение времени реакции на инциденты в 4 раза
Экономия коммунальных расходов до 25% 
Быстрый старт  —  от установки до первой мнемосхемы с сигналами за 40 минут 

О разработчике

Systeme Soft (ООО «СИСТЭМ СОФТ»)

Объединяем мир энергии, автоматизации и программного обеспечения в единую экосистему

Ключевые преимущества:

  • Российский разработчик – аккредитованная ИТ компания, резидент Иннополис
  • Уверенность в выборе – экспертиза, поддержка на всех этапах проекта, SLA контракты
  • Испытания и тестирования – совместимость, кибербезопасность, производительность
  • Миграция с иностранного ПО – экспертиза и инструменты
  • Обучение и сертификация – современные подходы, контроль знаний слушателей
  • Специализированные разработки – драйверы, дополнения, библиотеки 

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