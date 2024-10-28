Systeme Platform

Автоматизация без границ

Российское программное обеспечение уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОДах, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности с легким внедрением и удобным обслуживанием.