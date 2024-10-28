Systeme Platform

Автоматизация без границ

Российское программное обеспечение уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОДах, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности с легким внедрением и удобным обслуживанием.

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Описание платформы

  • Работа с графикой: векторная, объектно-ориентированный подход, доступны библиотеки элементов и готовые шаблоны, создание пользовательской
  • Импорт графики: векторная графика SVG
  • Клиенты: полный, web
  • Коммуникационные протоколы: BACnet, OPC UA / DA / HDA, Modbus RTU / TCP, IEC 60870‑5‑101 / 104, 61850, Ethernet IP, MQTT, FINS, S7 protocol, UNET, ICMP, syslog
  • Интеграционные протоколы: SQL, REST-API сервер, OPC сервер для интеграции с СКУД системой Systeme AC
  • Рассылка сообщений: Telegram, VK teams
  • Базы данных: собственная база данных реального времени Historian, Postgress SQL
  • Масштабирование: бесшовное масштабирование от локальной установки, до клиент-серверной и многоуровневой децентрализованной системы
  • Информационная безопасность: применение концепции cybersecurity by design, совместимость с промышленным антивирусом Kaspersky KICS
  • Специальные функции: картография, готовое меню навигации, встроенный редактор отчётов и дашбордов любой сложности Systeme Platform Reports
  • Пользователи: ролевая модель, интеграция с LDAP
  • Программирование: скрипты и алгоритмы на java script и собственном языке Om
  • Резервирование: собственными средствами из коробки, совместимость с Кибербекап
  • Операционные системы: Windows, Linux, сертификат совместимости с Astra Linux, SBER OS
  • Возможные архитектуры сервера: X86, ARM 

Сферы применения

Применение в промышленности
Применение в ЦОД
Применение в гражданском строительстве
  • Системы человеко-машинного интерфейса (HMI) 
  • Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ-ТП)
  • Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ, АСОДУ) локальных и распределенных объектов
  • Единые диспетчерские и центры управления, ситуационные центры

Ключевые преимущества

Производительность

протестированная скорость работы 1 млн. сигналов в секунду, база данных реального времени

Инструменты развертывания

шаблоны, объектный подход, импорт графики, картография

Аналитика и отчётность

глубокий анализ исторических данных и в реальном времени

Расширенные возможности

интеграции со сторонними системами и мессенджерами

Бесшовное масштабирование

от локальной установки до Единой диспетчерской

О разработчике

Systeme Soft (ООО «СИСТЭМ СОФТ»)

Объединяем мир энергии, автоматизации и программного обеспечения в единую экосистему

Ключевые преимущества:
  • Российский разработчик – аккредитованная ИТ компания, резидент Иннополис
  • Уверенность в выборе – экспертиза, поддержка на всех этапах проекта, SLA контракты
  • Испытания и тестирования – совместимость, кибербезопасность, производительность
  • Миграция с иностранного ПО – экспертиза и инструменты
  • Обучение и сертификация – современные подходы, контроль знаний слушателей
  • Специализированные разработки – драйверы, дополнения, библиотеки 

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Умный город
Умный город
Центры обработки данных (ЦОДы)
Центры обработки данных (ЦОДы)
Нефтегазовая отрасль
Нефтегазовая отрасль
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Инженерные системы
Инженерные системы
Инженерные системы
Инженерные системы
Энергоцентр
Энергоцентр
Картография
Картография
Среда разработки
Среда разработки
REST API
REST API

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Запросить Демо

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Курсы и семинары

Вводный обзорный курс по Systeme Platform:

 

Код SEP-01
Формат Электронные уроки
Продолжительность 2 часа
Участие тренера Нет
Стоимость Бесплатно
Проверка знаний Тестирование
Электронный сертификат Срок действия 2 года

Обучение разработчика и администратора Systeme Platform:

 

Код SEP-11
Формат Электронные уроки (самостоятельно) при поддержке тренера в чате Телеграмм
Продолжительность 1 рабочий месяц (из расчёта 2 часа в день), 4 стыковочные встречи с тренером по 1 часу
Участие тренера Да
Стоимость
Проверка знаний Устный экзамен
Электронный сертификат Срок действия 2 года
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