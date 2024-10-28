протестированная скорость работы 1 млн. сигналов в секунду, база данных реального времени
Systeme Platform
Автоматизация без границ
Российское программное обеспечение уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОДах, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности с легким внедрением и удобным обслуживанием.
Описание платформы
- Работа с графикой: векторная, объектно-ориентированный подход, доступны библиотеки элементов и готовые шаблоны, создание пользовательской
- Импорт графики: векторная графика SVG
- Клиенты: полный, web
- Коммуникационные протоколы: BACnet, OPC UA / DA / HDA, Modbus RTU / TCP, IEC 60870‑5‑101 / 104, 61850, Ethernet IP, MQTT, FINS, S7 protocol, UNET, ICMP, syslog
- Интеграционные протоколы: SQL, REST-API сервер, OPC сервер для интеграции с СКУД системой Systeme AC
- Рассылка сообщений: Telegram, VK teams
- Базы данных: собственная база данных реального времени Historian, Postgress SQL
- Масштабирование: бесшовное масштабирование от локальной установки, до клиент-серверной и многоуровневой децентрализованной системы
- Информационная безопасность: применение концепции cybersecurity by design, совместимость с промышленным антивирусом Kaspersky KICS
- Специальные функции: картография, готовое меню навигации, встроенный редактор отчётов и дашбордов любой сложности Systeme Platform Reports
- Пользователи: ролевая модель, интеграция с LDAP
- Программирование: скрипты и алгоритмы на java script и собственном языке Om
- Резервирование: собственными средствами из коробки, совместимость с Кибербекап
- Операционные системы: Windows, Linux, сертификат совместимости с Astra Linux, SBER OS
- Возможные архитектуры сервера: X86, ARM
Сферы применения
Применение в промышленности
Применение в ЦОД
Применение в гражданском строительстве
- Системы человеко-машинного интерфейса (HMI)
- Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ-ТП)
- Автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ, АСОДУ) локальных и распределенных объектов
- Единые диспетчерские и центры управления, ситуационные центры
Ключевые преимущества
О разработчике
Systeme Soft (ООО «СИСТЭМ СОФТ»)
Объединяем мир энергии, автоматизации и программного обеспечения в единую экосистему
Ключевые преимущества:
- Российский разработчик – аккредитованная ИТ компания, резидент Иннополис
- Уверенность в выборе – экспертиза, поддержка на всех этапах проекта, SLA контракты
- Испытания и тестирования – совместимость, кибербезопасность, производительность
- Миграция с иностранного ПО – экспертиза и инструменты
- Обучение и сертификация – современные подходы, контроль знаний слушателей
- Специализированные разработки – драйверы, дополнения, библиотеки
Галерея
Умный город
Центры обработки данных (ЦОДы)
Нефтегазовая отрасль
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Инженерные системы
Инженерные системы
Энергоцентр
Картография
Среда разработки
REST API
Курсы и семинары
Вводный обзорный курс по Systeme Platform:
|Код
|SEP-01
|Формат
|Электронные уроки
|Продолжительность
|2 часа
|Участие тренера
|Нет
|Стоимость
|Бесплатно
|Проверка знаний
|Тестирование
|Электронный сертификат
|Срок действия 2 года
Обучение разработчика и администратора Systeme Platform:
|Код
|SEP-11
|Формат
|Электронные уроки (самостоятельно) при поддержке тренера в чате Телеграмм
|Продолжительность
|1 рабочий месяц (из расчёта 2 часа в день), 4 стыковочные встречи с тренером по 1 часу
|Участие тренера
|Да
|Стоимость
|₽
|Проверка знаний
|Устный экзамен
|Электронный сертификат
|Срок действия 2 года
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