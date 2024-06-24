Российское ПО для управления дискретным предприятием с использованием концепции бережливого производства. Подробнее о разработчике Systeme Soft
Российское ПО для управления дискретным предприятием с использованием концепции бережливого производства
Состав модулей MES
Анализ ключевых показателей эффективности производства, качества, фиксация непроизводственных потерь
- Регистрация присутствия операторов
- Онлайн расчет эффективности производства
- Регистрация выпуска продукции
- Фиксация барьеров, брака и временных потерь, с ними связанных
- Регистрировать сигналы для служб поддержки
- Анализ ключевых показателей и визуализация на графиках с соблюдением цветовых стандартов
- Производственные отчёты и выгрузки
- Сбор данных с автоматических линий
- Логгирование любых действий
- Интеграция с шиной данных по REST API
Уведомление о производственных проблемах
- Регистрация проблем
- Уведомления в telegram и на e-mail
- Эскалация при отсутствии реакции
- Фиксация временных потерь
Управление компетенциями сотрудников и определение потребностей в обучении
- Планирование и регистрация обучения
- Анализ состояния поливалентности
- Напоминание о проведении обучения
- Фиксация плана загрузки по навыкам
Безбумажные производственные инструкции
- Инструкции перед глазами оператора
- Быстрый поиск по продукции и участку
- Быстрый ввод сотрудника в процесс
- Отображение инструкций, видео, фото
Цифровые совещания: KPI, барьеры, идеи, задачи
- Отслеживание ключевых показателей
- Отслеживание идей по улучшению
- Отслеживание задач
- Отслеживание барьеров
- Регистрация чек-листов 5S
- Интеграция по барьерам и KPI с SystemeMES
- Эскалация по задачам
- Сокращение времени проведения совещаний
- Фиксация дней без происшествий
Модуль Work order management - управление производственными заказами на линии.
Модуль Quality - прослеживаемость и интерлокинг.
SystemeMES модули Performance, Andon, WI, Versatility: +15% эффективности производства
SystemeMES модуль SIM: +5% эффективности производства
Порядок внедрения
Аудит и составление ТЗ
Проектирование системы
Внедрение
Обучение
Техническая поддержка
Аудит
Обучение интегратора
Техническая поддержка