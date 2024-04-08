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Сетевой протокол для автоматизации зданий

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Сетевой протокол для промышленной автоматизации

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Спецификация передачи данных в промышленных сетях

Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.

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Получено Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства о Типовом Одобрении низковольтных автоматических выключателей

Получено Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства о Типовом Одобрении низковольтных автоматических выключателей

ФИО участникаГородБаллы на 13.06.24
1Первунин Сергей ИвановичТюмень80
2Лимаренко Александр АнатольевичНижнекамск67
3Васильев Алексей АнатольевичНабережные Челны64
4Насыров Роберт РевгатовичЛениногорск63
5Воронов Владимир ЛеонидовичСанкт-Петербург45
6Мажирин Сергей ВикторовичСаратов40
7Косимов Бахтовар МаруфовичСанкт-Петербург40
8Пономарев Лев ВладимировичЧелябинск40
9Аедоницкая Мария ВалентиновнаЧереповец40
10Шевченко Денис СергеевичСанкт-Петербург40
11Злобин Алексей НиколаевичМосква40
12Каргапольцев Дмитрий ОлеговичЕкатеринбург40
13Кузин Евгений АндреевичНижний Тагил35
14Привезенцев Вячеслав АлександровичЯрославль35
15Беспалов Евгений СергеевичКрасноярск35
16Черепанов Виктор НиколаевичПермь35
17Мереакре Алексей СемёновичНовотроицк30
18Юнусов Марат ФаритовичЧелябинск30
19Орлов Максим МихайловичСергиев Посад25
20Александров Дмитрий ВладимировичСанкт-Петербург25
21Хакимов Мансур РаифовичКазань25
22Зиннатуллин Рузаль РаифовичКазань25
23Махиянов Рифат ГайнемхаматовичНабережные Челны25
24Софронов Павел НикостратовичЙошкар-Ола20
25Лаптев Владислав СергеевичНижний Новгород20
26Василенко Алексей ВикторовичМосква20
27Тептюев Антон ВладимировичСанкт Петербург15
28Гизатуллин Рамиль НасибулловичТомск10
29Жевакин Максим ЮрьевичТюмень10
30Рекун Антон ПавловичУфа10
31Зайнуллин Рафаэль ГумаровичБугульма10
32Богоявленский Антон ПавловичБалашиха10
33Азаров Станислав ВладимировичМосква10
34Смирнов Станислав ВалерьевичИваново10
35Зиновьев Алексей МихайловичТаганрог10
36Кочерыгин Анатолий ВячеславовичБратск10
37Вдовин Сергей ВикторовичКазань10
38Бычков Сергей АлександровичЯрославль10
39Капустинский Виктор НиколаевичТомск10
40Скубеев Михаил СергеевичВладивосток10
41Климентьев Алексей ГригорьевичСамара10
42Бочаров Дмитрий ВасильевичЙошкар-Ола10
43Мажейко Евгений НиколаевичНижний Новгород10
44Обидейко Артур ВалентиновичВладивосток10
45Гребенщиков Константин СергеевичКурган10
46Протасов Евгений ВалерьевичЙошкар-Ола10
47Ткаченко Валерий ГригорьевичСанкт-Петербург10
48Закурдаев Евгений ВикторовичНижний Новгород10
49Шалимов Алексей БорисовичКурган10
50Хромов Дмитрий АлександровичБарнаул10
51Алексеев Игорь ГеннадьевичМосква10
52Потёмкин Евгений АнатольевичСанкт-Петербург10
53Белобородов Павел ВладимировичЕкатеринбург10
54Карелин Никита ЮрьевичКоркино Челябинская обл.10
55Трусков Александр ПавловичЙошкар-Ола10
56Юсупов Руслан МаратовичУфа10
57Осипов Виктор ВасильевичВладикавказ10
58Куруленко Артём СергеевичТверь10
59Жуков Виктор ВикторовичКраснодар10
60Шишмаров Константин ЮрьевичЧелябинск10
61Пентюхов Евгений ЮрьевичЧелябинск10
62Латышов Дмитрий ВладимировичЮжноуральск10
63Механцев Антон ВикторовичЧереповец10
64Коколов Александр СергеевичЧелябинск10
65Туманин Артем СергеевичЧелябинск10
66Кононов Александр ВикторовичМтасс10
67Рязанов Игнат МихайловичЧелябинск10
68Булдаков Виталий ВладимировичКазань10
69Калинкин Александр АлександровичВоронеж10
70Валиев Ренат ТальгатовичКазань10
71Головачик Ростислав АнатольевичКрасноярск10
72Червяков Евгений АлексеевичСосновый Бор10
73Потёмкин Евгений АнатольевичСанкт-Петербург10
74Ледяев Юрий НиколаевичСанкт-Петербург10
75Пеев Даниил СергеевиичСанкт- Петербург10
76Анисимов Александр КонстантиновичСанкт-Петербург10
77Андреев Дмитрий АлександровичСанкт Петербург10
78Матросов Алексей БорисовичОренбург10
79Лабин Евгений ВалерьевичОрехово-Зуево10
80Рамазанов Артур РенатовичУфа10
81Брехов Антон СергеевичСургут10
82Гарин Илья Равильевич Раменское10
83Афанасьев Михаил КонстантиновичЖуковский10
84Сурков Олег ИгоревичРаменское10
85Дубойский Андрей ПавловичСанкт-Петербург10
86Трекуц Андрей ГеннадьевичСанкт-Петербург10
87Положиев Владимир АлександровичХабаровск10
88Быков Дмитрий Григорьевич Пермь10
89Чердынцев Андрей Евгеньевич Краснодар10
90Мядзелец Дмитрий ЮрьевичШахты10
91Кривенко Георгий Николаевич Москва10
92Панфилов Владислав Сергеевич Москва10
93Сулейманов Марат СиреневичКазань10
94Краев Дмитрий Николаевич Краснодар10
95Королёв Александр Евгеньевич Краснодар10
96Субботин Юрий АлександровичСанкт-Петербург10
97Багаев Михаил Борисович Петропавловск10
98Чашкин Алексей ВалерьевичЧебоксары10
99Кухаренко Кирилл ДмитриевичЗлатоуст10
100Будревич Сергей ПетровичПермь10
101Попов Сергей Владимирович Сыктывкар10
102Ибрагимов Абдулгафар ФикретовичКрым10
103Киринков Михаил ВладимировичТверь10
104Марамыгин Артем Анатольевич Пермь10
105Игнатов Денис МихайловичРязань10
106Марочкин Евгений Александрович Краснодар 10
107Степанов Василий ВячеславовичКраснодар 10
108Харитонов Роман ОлеговичСанкт-Петербург 10
109Коротких Сергей Юрьевич Санкт-Петербург 10
110Смирнов Дмитрий ВладимировичЯрославль10
111Савченко Алексей СергеевичКраснодар10
112Ишимцев Иван ВладимировичТюмень10
113Спешов Александр Дмитриевич Северодвинск10
114Акифьев Сергей НиколаевичНижний Новгород10
115Идельгужин Руслан Юсупович Уфа10
116Хорозов Александр Вячеславович Санкт-Петербург 10
117Луговской Андрей ГеоргиевичБелгород10
118Пастушков Иван ВладимировичВоронеж10
119Колосов Роман НиколаевичНовосибирск10
120Покровский Лев МихайловичИркутск10
121Горченко Алексей Александрович Иркутск10
122Королев Александр Николаевич Иркутск10
123 Деминов Артемий Алексеевич Екатеринбург10
124Макуха Алексей Борисович Ростов на Дону 10
125Куликов Дмитрий ВладимировичМосква10
126Красавцев Дмитрий СергеевичНогинск10
81Брехов Антон СергеевичСургут10
82Гарин Илья Равильевич Раменское10
83Афанасьев Михаил КонстантиновичЖуковский10
84Сурков Олег ИгоревичРаменское10
85Дубойский Андрей ПавловичСанкт-Петербург10
86Трекуц Андрей ГеннадьевичСанкт-Петербург10
87Положиев Владимир АлександровичХабаровск10
88Быков Дмитрий Григорьевич Пермь10
89Чердынцев Андрей Евгеньевич Краснодар10
90Мядзелец Дмитрий ЮрьевичШахты10
91Кривенко Георгий Николаевич Москва10
92Панфилов Владислав Сергеевич Москва10
93Сулейманов Марат СиреневичКазань10
94Краев Дмитрий Николаевич Краснодар10
95Королёв Александр Евгеньевич Краснодар10
96Субботин Юрий АлександровичСанкт-Петербург10
97Багаев Михаил Борисович Петропавловск10
98Чашкин Алексей ВалерьевичЧебоксары10
99Кухаренко Кирилл ДмитриевичЗлатоуст10
100Будревич Сергей ПетровичПермь10
101Попов Сергей Владимирович Сыктывкар10
102Ибрагимов Абдулгафар ФикретовичКрым10
103Киринков Михаил ВладимировичТверь10
104Марамыгин Артем Анатольевич Пермь10
105Игнатов Денис МихайловичРязань10
106Марочкин Евгений Александрович Краснодар 10
107Степанов Василий ВячеславовичКраснодар 10
108Харитонов Роман ОлеговичСанкт-Петербург 10
109Коротких Сергей Юрьевич Санкт-Петербург 10
110Смирнов Дмитрий ВладимировичЯрославль10
111Савченко Алексей СергеевичКраснодар10
112Ишимцев Иван ВладимировичТюмень10
113Спешов Александр Дмитриевич Северодвинск10
114Акифьев Сергей НиколаевичНижний Новгород10
115Идельгужин Руслан Юсупович Уфа10
116Хорозов Александр Вячеславович Санкт-Петербург 10
117Луговской Андрей ГеоргиевичБелгород10
118Пастушков Иван ВладимировичВоронеж10
119Колосов Роман НиколаевичНовосибирск10
120Покровский Лев МихайловичИркутск10
121Горченко Алексей Александрович Иркутск10
122Королев Александр Николаевич Иркутск10
123 Деминов Артемий Алексеевич Екатеринбург10
124Макуха Алексей Борисович Ростов на Дону 10
125Куликов Дмитрий ВладимировичМосква10
126Красавцев Дмитрий СергеевичНогинск10

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