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Сетевой протокол для автоматизации зданий
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Сетевой протокол для промышленной автоматизации
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Спецификация передачи данных в промышленных сетях
Компактный и надёжный, он бросает вызов тяжёлым условиям, отвечая высоким требованиям.
SystemeVar Hertz выгодно отличается от конкурентов за счёт возможности монтажа “бок-о-бок” и гарантии 3 года!
Получено Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства о Типовом Одобрении низковольтных автоматических выключателей
Получено Свидетельство Российского Морского Регистра Судоходства о Типовом Одобрении низковольтных автоматических выключателей
|№
|ФИО участника
|Город
|Баллы на 13.06.24
|1
|Первунин Сергей Иванович
|Тюмень
|80
|2
|Лимаренко Александр Анатольевич
|Нижнекамск
|67
|3
|Васильев Алексей Анатольевич
|Набережные Челны
|64
|4
|Насыров Роберт Ревгатович
|Лениногорск
|63
|5
|Воронов Владимир Леонидович
|Санкт-Петербург
|45
|6
|Мажирин Сергей Викторович
|Саратов
|40
|7
|Косимов Бахтовар Маруфович
|Санкт-Петербург
|40
|8
|Пономарев Лев Владимирович
|Челябинск
|40
|9
|Аедоницкая Мария Валентиновна
|Череповец
|40
|10
|Шевченко Денис Сергеевич
|Санкт-Петербург
|40
|11
|Злобин Алексей Николаевич
|Москва
|40
|12
|Каргапольцев Дмитрий Олегович
|Екатеринбург
|40
|13
|Кузин Евгений Андреевич
|Нижний Тагил
|35
|14
|Привезенцев Вячеслав Александрович
|Ярославль
|35
|15
|Беспалов Евгений Сергеевич
|Красноярск
|35
|16
|Черепанов Виктор Николаевич
|Пермь
|35
|17
|Мереакре Алексей Семёнович
|Новотроицк
|30
|18
|Юнусов Марат Фаритович
|Челябинск
|30
|19
|Орлов Максим Михайлович
|Сергиев Посад
|25
|20
|Александров Дмитрий Владимирович
|Санкт-Петербург
|25
|21
|Хакимов Мансур Раифович
|Казань
|25
|22
|Зиннатуллин Рузаль Раифович
|Казань
|25
|23
|Махиянов Рифат Гайнемхаматович
|Набережные Челны
|25
|24
|Софронов Павел Никостратович
|Йошкар-Ола
|20
|25
|Лаптев Владислав Сергеевич
|Нижний Новгород
|20
|26
|Василенко Алексей Викторович
|Москва
|20
|27
|Тептюев Антон Владимирович
|Санкт Петербург
|15
|28
|Гизатуллин Рамиль Насибуллович
|Томск
|10
|29
|Жевакин Максим Юрьевич
|Тюмень
|10
|30
|Рекун Антон Павлович
|Уфа
|10
|31
|Зайнуллин Рафаэль Гумарович
|Бугульма
|10
|32
|Богоявленский Антон Павлович
|Балашиха
|10
|33
|Азаров Станислав Владимирович
|Москва
|10
|34
|Смирнов Станислав Валерьевич
|Иваново
|10
|35
|Зиновьев Алексей Михайлович
|Таганрог
|10
|36
|Кочерыгин Анатолий Вячеславович
|Братск
|10
|37
|Вдовин Сергей Викторович
|Казань
|10
|38
|Бычков Сергей Александрович
|Ярославль
|10
|39
|Капустинский Виктор Николаевич
|Томск
|10
|40
|Скубеев Михаил Сергеевич
|Владивосток
|10
|41
|Климентьев Алексей Григорьевич
|Самара
|10
|42
|Бочаров Дмитрий Васильевич
|Йошкар-Ола
|10
|43
|Мажейко Евгений Николаевич
|Нижний Новгород
|10
|44
|Обидейко Артур Валентинович
|Владивосток
|10
|45
|Гребенщиков Константин Сергеевич
|Курган
|10
|46
|Протасов Евгений Валерьевич
|Йошкар-Ола
|10
|47
|Ткаченко Валерий Григорьевич
|Санкт-Петербург
|10
|48
|Закурдаев Евгений Викторович
|Нижний Новгород
|10
|49
|Шалимов Алексей Борисович
|Курган
|10
|50
|Хромов Дмитрий Александрович
|Барнаул
|10
|51
|Алексеев Игорь Геннадьевич
|Москва
|10
|52
|Потёмкин Евгений Анатольевич
|Санкт-Петербург
|10
|53
|Белобородов Павел Владимирович
|Екатеринбург
|10
|54
|Карелин Никита Юрьевич
|Коркино Челябинская обл.
|10
|55
|Трусков Александр Павлович
|Йошкар-Ола
|10
|56
|Юсупов Руслан Маратович
|Уфа
|10
|57
|Осипов Виктор Васильевич
|Владикавказ
|10
|58
|Куруленко Артём Сергеевич
|Тверь
|10
|59
|Жуков Виктор Викторович
|Краснодар
|10
|60
|Шишмаров Константин Юрьевич
|Челябинск
|10
|61
|Пентюхов Евгений Юрьевич
|Челябинск
|10
|62
|Латышов Дмитрий Владимирович
|Южноуральск
|10
|63
|Механцев Антон Викторович
|Череповец
|10
|64
|Коколов Александр Сергеевич
|Челябинск
|10
|65
|Туманин Артем Сергеевич
|Челябинск
|10
|66
|Кононов Александр Викторович
|Мтасс
|10
|67
|Рязанов Игнат Михайлович
|Челябинск
|10
|68
|Булдаков Виталий Владимирович
|Казань
|10
|69
|Калинкин Александр Александрович
|Воронеж
|10
|70
|Валиев Ренат Тальгатович
|Казань
|10
|71
|Головачик Ростислав Анатольевич
|Красноярск
|10
|72
|Червяков Евгений Алексеевич
|Сосновый Бор
|10
|73
|Потёмкин Евгений Анатольевич
|Санкт-Петербург
|10
|74
|Ледяев Юрий Николаевич
|Санкт-Петербург
|10
|75
|Пеев Даниил Сергеевиич
|Санкт- Петербург
|10
|76
|Анисимов Александр Константинович
|Санкт-Петербург
|10
|77
|Андреев Дмитрий Александрович
|Санкт Петербург
|10
|78
|Матросов Алексей Борисович
|Оренбург
|10
|79
|Лабин Евгений Валерьевич
|Орехово-Зуево
|10
|80
|Рамазанов Артур Ренатович
|Уфа
|10
|81
|Брехов Антон Сергеевич
|Сургут
|10
|82
|Гарин Илья Равильевич
|Раменское
|10
|83
|Афанасьев Михаил Константинович
|Жуковский
|10
|84
|Сурков Олег Игоревич
|Раменское
|10
|85
|Дубойский Андрей Павлович
|Санкт-Петербург
|10
|86
|Трекуц Андрей Геннадьевич
|Санкт-Петербург
|10
|87
|Положиев Владимир Александрович
|Хабаровск
|10
|88
|Быков Дмитрий Григорьевич
|Пермь
|10
|89
|Чердынцев Андрей Евгеньевич
|Краснодар
|10
|90
|Мядзелец Дмитрий Юрьевич
|Шахты
|10
|91
|Кривенко Георгий Николаевич
|Москва
|10
|92
|Панфилов Владислав Сергеевич
|Москва
|10
|93
|Сулейманов Марат Сиреневич
|Казань
|10
|94
|Краев Дмитрий Николаевич
|Краснодар
|10
|95
|Королёв Александр Евгеньевич
|Краснодар
|10
|96
|Субботин Юрий Александрович
|Санкт-Петербург
|10
|97
|Багаев Михаил Борисович
|Петропавловск
|10
|98
|Чашкин Алексей Валерьевич
|Чебоксары
|10
|99
|Кухаренко Кирилл Дмитриевич
|Златоуст
|10
|100
|Будревич Сергей Петрович
|Пермь
|10
|101
|Попов Сергей Владимирович
|Сыктывкар
|10
|102
|Ибрагимов Абдулгафар Фикретович
|Крым
|10
|103
|Киринков Михаил Владимирович
|Тверь
|10
|104
|Марамыгин Артем Анатольевич
|Пермь
|10
|105
|Игнатов Денис Михайлович
|Рязань
|10
|106
|Марочкин Евгений Александрович
|Краснодар
|10
|107
|Степанов Василий Вячеславович
|Краснодар
|10
|108
|Харитонов Роман Олегович
|Санкт-Петербург
|10
|109
|Коротких Сергей Юрьевич
|Санкт-Петербург
|10
|110
|Смирнов Дмитрий Владимирович
|Ярославль
|10
|111
|Савченко Алексей Сергеевич
|Краснодар
|10
|112
|Ишимцев Иван Владимирович
|Тюмень
|10
|113
|Спешов Александр Дмитриевич
|Северодвинск
|10
|114
|Акифьев Сергей Николаевич
|Нижний Новгород
|10
|115
|Идельгужин Руслан Юсупович
|Уфа
|10
|116
|Хорозов Александр Вячеславович
|Санкт-Петербург
|10
|117
|Луговской Андрей Георгиевич
|Белгород
|10
|118
|Пастушков Иван Владимирович
|Воронеж
|10
|119
|Колосов Роман Николаевич
|Новосибирск
|10
|120
|Покровский Лев Михайлович
|Иркутск
|10
|121
|Горченко Алексей Александрович
|Иркутск
|10
|122
|Королев Александр Николаевич
|Иркутск
|10
|123
|Деминов Артемий Алексеевич
|Екатеринбург
|10
|124
|Макуха Алексей Борисович
|Ростов на Дону
|10
|125
|Куликов Дмитрий Владимирович
|Москва
|10
|126
|Красавцев Дмитрий Сергеевич
|Ногинск
|10
|81
|Брехов Антон Сергеевич
|Сургут
|10
|82
|Гарин Илья Равильевич
|Раменское
|10
|83
|Афанасьев Михаил Константинович
|Жуковский
|10
|84
|Сурков Олег Игоревич
|Раменское
|10
|85
|Дубойский Андрей Павлович
|Санкт-Петербург
|10
|86
|Трекуц Андрей Геннадьевич
|Санкт-Петербург
|10
|87
|Положиев Владимир Александрович
|Хабаровск
|10
|88
|Быков Дмитрий Григорьевич
|Пермь
|10
|89
|Чердынцев Андрей Евгеньевич
|Краснодар
|10
|90
|Мядзелец Дмитрий Юрьевич
|Шахты
|10
|91
|Кривенко Георгий Николаевич
|Москва
|10
|92
|Панфилов Владислав Сергеевич
|Москва
|10
|93
|Сулейманов Марат Сиреневич
|Казань
|10
|94
|Краев Дмитрий Николаевич
|Краснодар
|10
|95
|Королёв Александр Евгеньевич
|Краснодар
|10
|96
|Субботин Юрий Александрович
|Санкт-Петербург
|10
|97
|Багаев Михаил Борисович
|Петропавловск
|10
|98
|Чашкин Алексей Валерьевич
|Чебоксары
|10
|99
|Кухаренко Кирилл Дмитриевич
|Златоуст
|10
|100
|Будревич Сергей Петрович
|Пермь
|10
|101
|Попов Сергей Владимирович
|Сыктывкар
|10
|102
|Ибрагимов Абдулгафар Фикретович
|Крым
|10
|103
|Киринков Михаил Владимирович
|Тверь
|10
|104
|Марамыгин Артем Анатольевич
|Пермь
|10
|105
|Игнатов Денис Михайлович
|Рязань
|10
|106
|Марочкин Евгений Александрович
|Краснодар
|10
|107
|Степанов Василий Вячеславович
|Краснодар
|10
|108
|Харитонов Роман Олегович
|Санкт-Петербург
|10
|109
|Коротких Сергей Юрьевич
|Санкт-Петербург
|10
|110
|Смирнов Дмитрий Владимирович
|Ярославль
|10
|111
|Савченко Алексей Сергеевич
|Краснодар
|10
|112
|Ишимцев Иван Владимирович
|Тюмень
|10
|113
|Спешов Александр Дмитриевич
|Северодвинск
|10
|114
|Акифьев Сергей Николаевич
|Нижний Новгород
|10
|115
|Идельгужин Руслан Юсупович
|Уфа
|10
|116
|Хорозов Александр Вячеславович
|Санкт-Петербург
|10
|117
|Луговской Андрей Георгиевич
|Белгород
|10
|118
|Пастушков Иван Владимирович
|Воронеж
|10
|119
|Колосов Роман Николаевич
|Новосибирск
|10
|120
|Покровский Лев Михайлович
|Иркутск
|10
|121
|Горченко Алексей Александрович
|Иркутск
|10
|122
|Королев Александр Николаевич
|Иркутск
|10
|123
|Деминов Артемий Алексеевич
|Екатеринбург
|10
|124
|Макуха Алексей Борисович
|Ростов на Дону
|10
|125
|Куликов Дмитрий Владимирович
|Москва
|10
|126
|Красавцев Дмитрий Сергеевич
|Ногинск
|10
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